|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:16
Xenon выборам БЫТЬ!
Плохо.
Выборы -оптимальный вариант, чтобы свалить по-тихому, мол "ну не шмогла я"
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:20
Так а паливо що там?
нефть прёт вверх, всё по плану, как и "сделал ставку"
Хотя, действия Трампа с танкерами, несколько неожиданны именно сейчас.
А по целям, писать не буду, закидают помидорами... там по технике, очень вверх на 2026
Ну, мы "по кусочку" откусываем.
К теме.
Если в 2026 попрёт приличная инфляция по доллару, рост цен на энергоресурсы - Украине это очень и очень нехорошо, как и Европе.
Трамп, если подминает под себя энергоносители, будет "в шоколаде" .
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:24
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Вот это неожиданный (не знаю для кого) поворот
Так а паливо що там?
Я же поблагодарил за службу
Мало? - ну, сорян: нужно было быстрее выезжать - было бы "большое спасибо!".
А питання було про «мамєнтікі с топлівом», які начебто десь (в Німеччині?) начялісь
Ну наконец-то смог внятно мысль сформировать
Отвечаю на питання: так решились они давно - «мамєнтікі». Именно поэтом я ситуацию не назвал даже "проблемкой"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11172
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:31
andrijk777 написав:
Іншими словами Європа хотіла дружити з РФ і дружила, а Україна (зі своєю євроінтеграцією) була як 5 колесо до воза.
ФРН хотіла, а Вашингтон і орієнотовані на нього країни т.з. "Нової Європи" казали Берліну щоб не ліз поперед батька (Вашингтона) у пекло (в обійми москви).
Берлін після провалу ідеї консорціуму, "Європи від Лісабона до Владивостока" стиснувши зуби таки побудував "північні потоки", але Вашингтон і тут знову переграв
Дружити з москвою через голову Вашингтона не вийде, таке в нього есклюзивне право, якщо хтось і буде дружити , то тільки по команді з Білого Дому
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 22 гру, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4956
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:38
SATAN написав:
Страна - это прежде всего ЛЮДИ!
То есть адекватный "путь в ЕС", предполагал бы Развития людей, технгологий, взаимоотношений с Законом, Системы налогообложения - как основы для перераспределения и пр.
Абсолютно верно, и многие так и видели развитие Украины - не вступление в ЕС, как панацея, а именно построение того, что мы считаем "Европой" в Украине. В таком случае и вступать никуда не надо было бы. ЕС же интересен лишь с точки зрения свободы передвижения, выбора страны проживания, общих правил и т.д., но саму "Европу" необходимо было строить в Украине.
SATAN написав:
Сами цари - еду не производят, они просто "перераспределяют" вами же создаваемое!
Это - действительно наследие совка с его "долгами перед Родиной", которая никому ничего не дала и дать не могла, так как государство - функция, а не что-то материальное, что может что-то дать. Забрать и перераспределить может. В любом случае, иного населения в Украине нет, поэтому и шансов на изменения мало.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Пон 22 гру, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 672
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:45
SATAN написав:fox767676
Причём тут "консорциум"?
Какие "общие правила"?
Например, Вы и правда верили в то, что к примеру Германия и Франция- заинтересованы в переносе своего производства в Украину, включая разработку товаров?
Зачем им это? Построить в Украине фабрики и заводы, институты ... чтобы украинские авто продавались в Европе? Конкуренцию себе создать???
Может Вы решили, что они бы нам миллиарды на дотацию нашего Сельского Хозяйства выдали и двери настежь для продукции открыли, а своих производителей... убили?
Может - бесплатно бы в наших институтах преподавать системотехнику и пр. стали?
Им оно - зачем?
У них свои "семьи"!
И нас, там ждали именно как "Дешевые Ресурсы"!
Виновны - мы сами. Вернее, так сказать "Селяне".
Люди, которые не читали книжек, не разбираются в экономике на элементарном уровне ... а просто "Хочуть жити заможно!"
Слово классное, Заможно! Вероятно - имеет связь с "замужньо"
Выйти Замуж "за папика", пусть кормит, поит, тр......
АУ! Есть ДВА пути, как жить хорошо для Девушки(Украины)!
Самой быть Кем-то в этой жизни!
И с мужем, создавать Семью - Клан, продолжение Рода, фактически - быть на равных!
Второй путь, просто быть "прислугой" тому же мужу! Исполнять его похоти!
Всё просто, ребята.
Если МЫ сами себя не уважаем, не ценим то, что дали нам предки, если сами ждём "Мудрого Спасителя" - никто нас уважать и ценить не будет! Уважают и Ценят тех, кто Сам может навести порядок в своей семье!
Це що ви пишете - надто банально і абстрактно.
Начитались розумних книжок?
Конкретно скажіть - що робити?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7144
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:48
SATAN написав:
andrijk777 Іншими словами Європа хотіла дружити з РФ і дружила, а Україна (зі своєю євроінтеграцією) була як 5 колесо до воза.
Вы о чем?
Запад, в реальности - это сообщество Кланов весьма богатых и влиятиельных людей.
Тот же Трамп, просто делает то, что ему "Советуют" эти самые Кланы!
Кланы- дружат с теми, с кем им выгодно дружить, кто приносит Профит!
В 30-х годах прошлого столения, после Депрессии - единственным выходом для мировой экономики, была бы война.
Кланы - вооружали и Гитлера и Сталина и обозначили Европу как потенциальный театр военных действий!
Капитализм - это рост ВВП. Рост ВВП основан на спросе на товары и услуги.
Война, оптимальное решение, т.к. резко возрастает спрос на всё, начиная с бинтов и заканчивая ракетами.
Наиболее точное сравнение, это как "в боксе" Инвесторы - сидят в зале и делают ставки а бойцы, на ринге- убивают друг-друга.
И ставки, как правило, делаются на обоих бойцов.
Вот вам правда.
Сильные мира сего, просто Играют!
А люди для них, ну так... букашки, которые сами потом восстанавливают популяцию.
Клани війни не хотіли!
Війну хотіли Сталін, Гітлер і т.д.
Клани - це про бабки.
Геополітичні питання вирішують не вони, хоча деякий вплив вони звичайно мають.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7144
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 13:57
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Іншими словами Європа хотіла дружити з РФ і дружила, а Україна (зі своєю євроінтеграцією) була як 5 колесо до воза.
ФРН хотіла, а Вашингтон і орієнотовані на нього країни т.з. "Нової Європи" казали Берліну щоб не ліз поперед батька (Вашингтона) у пекло (в обійми москви).
Берлін після провалу ідеї консорціуму, "Європи від Лісабона до Владивостока" стиснувши зуби
таки побудував "північні потоки", але Вашингтон і тут знову переграв
Дружити з москвою через голову Вашингтона не вийде, таке в нього есклюзивне право, якщо хтось і буде дружити , то тільки по команді з Білого Дому
Чому це Берлін стиснув зуби? Ні, він з радістю побудував(помагав будувати) ці потоки.
Вашингтон нікого не переграв, всіх переграв путін, почавши війну. Вашингтону(та і усьому Заходу) ця війна дуже не вигідна бо показала їх слабкість. Росія також показала слабкість, але отримала бонус - території + ослаблення суперника(України).
Сильно у виграші тільки Китай.
Ви звичайно праві що Вашингтон не хотів потоків бо це сильно зближувало Берлін і Москву, але Берлін зробив як хотів
. І якби не війна, вони б прекрасно функціонували. І були зруйновані дякуючи війні і путіну а зовсім не Вашингтону.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 22 гру, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7144
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4956
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 14:11
SATAN написав:
Xenon выборам БЫТЬ!
Плохо.
Выборы -оптимальный вариант, чтобы свалить по-тихому, мол "ну не шмогла я"
"Якщо грали самі для себе, то і на поклон мають виходити в пусту залу"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41866
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|174545
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|371313
|
|
|6076
|1068991
|
|