Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Чому це Берлін стиснув зуби? Ні, він з радістю побудував(помагав будувати) ці потоки.
Вашингтон нікого не переграв, всіх переграв путін, почавши війну. Вашингтону(та і усьому Заходу) ця війна дуже не вигідна бо показала їх слабкість. Росія також показала слабкість, але отримала бонус - території + ослаблення суперника(України).
Сильно у виграші тільки Китай.

Ви звичайно праві що Вашингтон не хотів потоків бо це сильно зближувало Берлін і Москву, але Берлін зробив як хотів. І якби не війна, вони б прекрасно функціонували. І були зруйновані дякуючи війні і путіну а зовсім не Вашингтону.


Побудова потоків коштувала немалу копійчину, не кажучи про скандали
Значно вигідніше було б поділити вплив на Україну та користуватися наявною інраструктурою. То й це було б дійсне стратегічне рішення, з мінімальними ризиками . А так між РФ та ЄС залишилося яблуко раздора, яке врешті-решт підірвало і їх потоки
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:20

  andrijk777 написав:Росія також показала слабкість, але отримала бонус - території

Бонус??? Зруйновані території без людей - бонус? У рф не вистачає території? Я б сказав, що і АРК й інші окуповані території материкової України - скоріше тягар, а не "бонус". рф нічого не отримала з цієї війни. Якщо ми виходимо з того, що метою рф було створити "сфери впливу", щоб їх "поважали", як заявив путін, то нічого, окрім шматків території, рф не отримала. Я думаю, що в керівництві рф навіть не знають що там рф контролює чи ні.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  SATAN написав:нефть прёт вверх, всё по плану, как и "сделал ставку"
Ти хоч раз відкривав біржеві ціни на нафту?
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Діапазон за добу________ найнижча 60,75_____зараз 61,70______найвища 61,77
Діапазон за 52 тижня_____найнижча 58,40_____зараз 61,70______найвища 82,63

Не читайте дурня зранку
А якщо більше нікого читати
То нікого й не читайте......
Професор Преображенський.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:25

  fox767676 написав:Побудова потоків коштувала немалу копійчину, не кажучи про скандали
Значно вигідніше було б поділити вплив на Україну та користуватися наявною інраструктурою. То й це було б дійсне стратегічне рішення, з мінімальними ризиками . А так між РФ та ЄС залишилося яблуко раздора, яке врешті-решт підірвало і їх потоки

Тут ви просто на чорне кажете біле.
Стратегічно побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни - це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно.
Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).

Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:28

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Росія також показала слабкість, але отримала бонус - території

Бонус??? Зруйновані території без людей - бонус? У рф не вистачає території? Я б сказав, що і АРК й інші окуповані території материкової України - скоріше тягар, а не "бонус". рф нічого не отримала з цієї війни. Якщо ми виходимо з того, що метою рф було створити "сфери впливу", щоб їх "поважали", як заявив путін, то нічого, окрім шматків території, рф не отримала. Я думаю, що в керівництві рф навіть не знають що там рф контролює чи ні.

Да, бонус. И да, _таких_ - не хватает - выход к Морю, вот это все. А вот как раз людей - что бы заново заселить - может и хватить. Опять же ЗАЭС...
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:б сказав, що і АРК й інші окуповані території материкової України - скоріше тягар, а не "бонус". рф нічого не отримала з цієї війни


"дуракам полработы не показывают" :) (с)
росіянчики і сами розуміють половинчастить надбання, і хочуть продовження.
Але так само вони будували свою імперію - шматок за шматком, спочатку Кучук-Карджайський мирний договір, потім Ясський, потім Бухарестський, а потім давай Болгарію з "Царградом". Вони якраз можуть стратегічно планувати на десятиліття, а не як Україна - "чи в контрнаступі візьмемо АйПетрі, чи всіх українців вивезуть до сибіру"
АРК то була перлина, Богом нам тимчасово подарована і профукана
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Стратегічно побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни - це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно.
Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).

Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.
Спочатку нафантазувався термін
Прямі Газопроводи
Потім на нафантазоване наклалась інша фантазія - чому це краще....

Коротенька довідкаю
1 Газопровід це труби+вимірювальні+перекачувальні станції
2 Ми не маємо ЖОДНОГО відношення до відтинків труб які лежать в росії так і до відтинків труб які йдуть по Європі....
3 Наш ГАЗОПРОВІД і є ПРЯМИМ газопроводом
БО
На кордоні рф і Україна стоїть вимірювально-перекачувальна станція станція яка
а - вимірює
б- перекачує з труби рф в трубу України
По території йде по НАШИМ перекачувальним і трубам
На виході стоїть вимірювально-перекачувальна станція
ЯКА
а - вимірює
б - перекачує з наших труб в Європейські.

Створити прямо з рф в Європу - тільки через
прямі
+або Білорусь-польща
або Україна-Європа
або по дну Балтики
інших варіантів це хіба СПГ танкерами.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:33

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Побудова потоків коштувала немалу копійчину, не кажучи про скандали
Значно вигідніше було б поділити вплив на Україну та користуватися наявною інраструктурою. То й це було б дійсне стратегічне рішення, з мінімальними ризиками . А так між РФ та ЄС залишилося яблуко раздора, яке врешті-решт підірвало і їх потоки

Тут ви просто на чорне кажете біле.
Стратегічно побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни - це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно.
Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).

Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.

а цей аргумент очевидний. й якщо ти його не бачиш - то й вартість всіх твоїх оцінок - близька до нуля ;)
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:38

  SATAN написав:...
Запад, в реальности - это сообщество Кланов весьма богатых и влиятиельных людей.
Тот же Трамп, просто делает то, что ему "Советуют" эти самые Кланы!
...
Кланы- дружат с теми, с кем им выгодно дружить, кто приносит Профит!
...
Вот вам правда.
Сильные мира сего, просто Играют!
А люди для них, ну так... букашки, которые сами потом восстанавливают популяцию. :)

нарешті пішла якісна конспірологія :D

а ці клани - це хто? масони? євреї? може рептилоїди?.. :lol:
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:38

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Побудова потоків коштувала немалу копійчину, не кажучи про скандали
Значно вигідніше було б поділити вплив на Україну та користуватися наявною інраструктурою. То й це було б дійсне стратегічне рішення, з мінімальними ризиками . А так між РФ та ЄС залишилося яблуко раздора, яке врешті-решт підірвало і їх потоки

Тут ви просто на чорне кажете біле.
Стратегічно побудова прямих, коротких газопроводів які не перетинають інші країни - це прямо в рази краще ніж українські газопроводи. - це прям очевидно очевидно.
Та й ризики прямих газопроводів прям в рази нижчі ніж через Україну(і інші країни).

Я не бачу жодного аргументу чому прямі газопроводи гірші за українські.


а якщо в комплексі подивится ?
Була би вісь Берлін-Москва-Пекін - ніякі б диверсії не зупинили би німецьку економіку
