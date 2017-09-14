RSS
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 17:22

  andrijk777 написав:budivelnik
Навіщо тобі газ в Газовому хабі Баумгартен?
Газ потрібен споживачам газу, а не хабу.
Коротше, надоїло. Очевидно що ПП найкоротший шлях. Ти продовжуєш нести пургу.

а ще більш очевидно, що з економічної точки зору він не потрібен від слову зовсім. до речі, не знайшов головний фактор переваги? пошукай, подумай...

його мета - це геополітика - щоб можна було перекрити газ Україні, ну й розпил звісно. наскільки збагатилися деякі друзі путіна на північному потоці - це відомо лише їм. гроші витрачено в нікуди - але Раша багата країна, може собі дозволити...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11141
З нами з: 29.09.19
Подякував: 799 раз.
Подякували: 1697 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 17:22

  andrijk777 написав:Ви не знаєте мети рф(мети путіна) і я не знаю. Тому давайте не будемо "з цього виходити".

Так, особисто він мені не розповідав, але ця мета для мене очевидна вже давно - рф намагається досягнути грубою силою те, чого не може досягти м'якою силою. НАТО, захист російськомовних і т.д. - маячня. рф прагне сферу впливу, але нічого собою не уявляє, до чого б тягнулись інші країни.
АндрейМ
 
Повідомлень: 673
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 17:55

АндрейМ рф прагне сферу впливу, але нічого собою не уявляє, до чого б тягнулись інші країни.

Там просто Бабки.
Кроме того, кто в курсе, тот видел приближающийся новый Кризис, ещё в 2021 году.
Откройте инфляцию в США.
То есть, все знали, что будет сложно.
рф, если бы не было войны, столкнулись бы с серьезными проблемами внутри экономики, НО -- если сейчас, они переводят стрелки на войну, то тогда - не было бы причины.
Революционная ситуация и рф бы мог рухнуть.

Напомню, одна из основных причин, почему россия в 1914 вступила в войну - это попытка погасить революционные настроения. Типа, отправить буйных на фронт, одержать победу и все протесты забудутся.

Долго писать нет желания. Но везде - просто Бабло и Власть! Капитализм. А всё остальное, это так, для сцены.. ну там молитвы массовые, реклама, плакаты.

Открываем Историю Европы, вот особенно после христианизации и наблюдаем тоже самое
Войны, перевороты, убийства, кидалово и пр. на самом верху государств.
Сейчас, просто не убивают а "убирают", но суть - не изменилась.
Бабло+Власть. Остальное, для пролетариата сказки.
SATAN
 
Повідомлень: 38
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:12

  SATAN написав:
АндрейМ рф прагне сферу впливу, але нічого собою не уявляє, до чого б тягнулись інші країни.

Там просто Бабки.

Ну так это так и работает - больше сфера вияния, больше податного населения, транзитных и ресурсных территорий, больше бабок.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
