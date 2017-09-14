Додано: Пон 22 гру, 2025 17:55

АндрейМ рф прагне сферу впливу, але нічого собою не уявляє, до чого б тягнулись інші країни.

Там просто Бабки.Кроме того, кто в курсе, тот видел приближающийся новый Кризис, ещё в 2021 году.Откройте инфляцию в США.То есть, все знали, что будет сложно.рф, если бы не было войны, столкнулись бы с серьезными проблемами внутри экономики, НО -- если сейчас, они переводят стрелки на войну, то тогда - не было бы причины.Революционная ситуация и рф бы мог рухнуть.Напомню, одна из основных причин, почему россия в 1914 вступила в войну - это попытка погасить революционные настроения. Типа, отправить буйных на фронт, одержать победу и все протесты забудутся.Долго писать нет желания. Но везде - просто Бабло и Власть! Капитализм. А всё остальное, это так, для сцены.. ну там молитвы массовые, реклама, плакаты.Открываем Историю Европы, вот особенно после христианизации и наблюдаем тоже самоеВойны, перевороты, убийства, кидалово и пр. на самом верху государств.Сейчас, просто не убивают а "убирают", но суть - не изменилась.Бабло+Власть. Остальное, для пролетариата сказки.