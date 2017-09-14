SATAN написав:рф, если бы не было войны, столкнулись бы с серьезными проблемами внутри экономики, НО -- если сейчас, они переводят стрелки на войну, то тогда - не было бы причины. Революционная ситуация и рф бы мог рухнуть. Напомню, одна из основных причин, почему россия в 1914 вступила в войну - это попытка погасить революционные настроения.
Як цікаво... В одному пості та сама країна спочатку вживається у множині, потім у чоловічому роді і нарешті в жіночому. Якийсь недонавчений москальський бот?