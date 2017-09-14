|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:59
Господар Вельзевула написав:
В новостях прям таки собираются принимать какой-то одноразовый закон про выборы.
Оказывается , конституция прямо не запрещает выборы, вот что чобит Трампа под тощий зеленый зад делает.
Скорее всего это очередная перемога, кофе в Ялте и прочее ссание в уши , пардон, веселые шутки и юмор от известного коллектива, но все же.
А случись они (выборы)- то за кого?
Непроходных народных героев, которые за все хорошее и против всего плохого- не упоминать, они непроходные.
Плебс будет выбирать из известного дворянского рода.
Кто там у нас?
Юля-смешно, ей пороблено.
Петро-спасибо,что оттянул войну и дал стать на ноги, но увы, он не Трамп и второго раза не будет.
Любой человек сейчас занимающий должность при дворе- медведпут номер 2
Залужный- сразу валю за бугор,если успею, первое что он сделает-закроет границы для всех, включая детей, женщин и пенсов.
По приколу- ну Гончаренко веселый, люблю его рассказы про "кафедры зеленизма" и все такое.
Можно попробовать за честного человека с психическими отклонениями- Марьяну. Хуже не будет (с)
А если серьезно-нет альтернативы на самом деле.Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу, и еще одного она не переживет.
Голосовать буду за Володимира Першого, и я не шучу.
"Из всех зол выбирают меньшее" (Аристотель)
ви ще берете участь в лохотроні із "ківаловськими" серверами?
ви були за Ка чи за Ку?
1
4
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:02
flyman написав:
ви були за Ка чи за Ку?
Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:13
fox767676 написав: flyman написав:
ви були за Ка чи за Ку?
Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:16
барабашов написав: fox767676 написав: flyman написав:
ви були за Ка чи за Ку?
Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили
Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
ви пропонуєте повний пандець
у вулику 90 ярдів євромеду,
це не я, це так Дроздов казав:
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 23 гру, 2025 00:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:18
барабашов написав:
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.
сколько можно тасовать засаленную колоду птенцов стельмаха
наш троещинский панда-тягнимёд брат-близнец другого бджоловода, такой же хронический монетарист наломавший дров в АПБ Украина, и ни капли не раскаивающийся. Он даже не в состоянии понять а что же там было не так.
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:21
Припустимо, Ви - розумний українець!
Якщо почули про нафту, якщо Вам цiкавi тенденцiї свiтового ринку, що Ви будете робити?
Звiсно, будете дивитись не "укрньюз" а Свiтовi ресурси!
Вiдкриїте графiк фьючерсiв, подивитесь на позицiї комерсiв, нон-комерсiв, почитаєте що з запасаму у США, що там ОПЕК на 2026 вирiшив тощо.
I потiм, як дiйсно - Розумна людина, можете щось прогнозувати!
На тому тижнi, я - закуповув фьючi, "proptrading".
Навiть тут написав того тижня - "Купуйте нафту", та кiлька слiв - Чому!
Знаєте, нуль реакцiї!
Походив по вашому сайту, нажаль - майже вiдсутня активнiсть щодо обговорення фондових ринкiв!
Хоча, Ви повиннi розумiти, що свiтова економiка бiльше впливає на наше майбутнє, анiж усi пiтуни купою!
Так от. З того тижня Light подорожчав на 3 бакси. Це, майже 5%.
Це, перед новим роком!
Якщо аналiзувати тенденцiї, енергоносiї й далi будуть дорожчати.
Дивiться, я "на пальцях" висловловив свої мотиви!
Ви ж менi, як пролетарiй - Гаслами та посиланням на якiсь незрозумiлi прогнози!
Не цiкаво.
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:24
fox767676
Кто такая Ванга?
У нас тут, половина района, после конкретной дозы - круче любой Ванги прогнозирует!
Ребята. Прогнозы - надо Обосновывать!
Лёня хороший? Какой Лёня? Чем он хороший?
И снова, вы массово ищете Спасителя! Доброго Царя!
Да не бывает таких!
Ну нет лохов наверху, понимаете?
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:25
SATAN написав:
fox767676 Вангу
Кто такая Ванга?
У нас тут, половина района, после конкретной дозы - круче любой Ванги прогнозирует!
Ребята. Прогнозы - надо Обосновывать!
Лёня хороший? Какой Лёня? Чем он хороший?
И снова, вы массово ищете Спасителя! Доброго Царя!
Да не бывает таких!
Ну нет лохов наверху, понимаете?
Что это за чудовище новое ?
Вельзевул, это из вашей бригады?
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 23 гру, 2025 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:25
Господар Вельзевула
Осталось ответить - Почему так?
Всё - на поверхности!
Додано: Вів 23 гру, 2025 00:27
какой-то шабаш неправедных сил
надо блокироваться с бандерлогом
энтропия превысила все допустимые пределы
