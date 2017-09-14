RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 00:48

Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу

Один из моих любимых сериалов "Слуга народу".
Раскрыты все причины происходящего и невозможность изменить будущее, т.к. оно обосновано менталитетом простого народа.
Любой простой гражданин, активист в борьбе с коррупцией, получая Должность - становится коррупционером!
Система устроена так, что никакой Президент - не сможет изменить ход событий, он зависит от своего окружения, от спонсоров и от СМИ!
ОПа - это не следствие плохой власти, это мы такие. :D

Смотрите сериал "Слуга народа"! Вдумчиво! И на себя поглядывайте.

Зеленский, став президентом, сделал больше, чем мог!
Выложился на полную, защищая наши Идеалы, если что.
Вот так вот.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 01:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сон разума порождает чудовищ
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 06:26

  SATAN написав:
Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу


Смотрите сериал "Слуга народа"! Вдумчиво! И на себя поглядывайте.

Зеленский, став президентом, сделал больше, чем мог!
Выложился на полную, защищая наши Идеалы, если что.
Вот так вот.

надо воно нам? Ми і до того не дивились ваші зомботрансляції)
і на вибори неходили. Бандера на вибори не ходив, Шухевич не ходив і я з 2006 не ходжу. Нічого мені робити легітимізувати безбожну владу за безплатно.
Ентропія все наростає, значить скоро наступить світле євройське майбутнє !:roll: а цифри і арифметика то дурне :lol: главне віра в гідність а цифри ми вам нарісуєм)
як писала Ахмєтова- зналі б ви з якого ссора росте статістіка війни нєвєдая стида. :lol:
От засекретять скоро цифри, і карту, будем тіко емоціями жити.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 07:06

  барабашов написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:ви були за Ка чи за Ку?


Вангу спитали перед 2им туром 1994
- "Бережіть Льоню, він хороший!"
я то помню, а вельзевула в то время в ясли водили
вы бы еще его про ланового с плющом спросили

Это она про Брежнева говорила
Просто её 12 лет не хотели расстраивать шо он "того"...
По теме.
Давайте я с ИнвесторомПандой возглавлю Банковую,
Я честен, принципиален, строен, отпраалю на Ростов всех этих "з-нэ-тым-ВОС-уставших" в один конец и полицаев с ними до кучи на Кубань , а Панда будет притягивать гроши ЕС и ФРС.
Как мёд с улика тягать будет.
Как гризли прям.
Наш троещинский гризли.

Всі, з ким цей колоритно-габаритний екземпляр віртуально обʼєднувався в «ми будемо..» зрозуміли, що у нього нема ні лідерських якостей , ні працездатності, і продинамили такого компаньйона. Він буде лише їсти (а поїсти він любить). А вихлоп лише у вигляді метану.
По темі:
«везельвул», якщо прийде Залужний, то лейтенанта з хворими суглобами раздуплить на нормальне ВЛК? Вручать йому взвод? А то якось негарно, дитячі малюнки в шпиталь бійцям - це не те що очікують від лейтенанта запасу, он абирвалг не дасть збрехати 😅
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 07:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Схоже, що москалі почали нас вітати з Різдвом

Вже багато мопедів і ракет ...
