Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:56
fler написав: Banderlog написав:
воно ніби написано , що ухилянтів будуть заганяти а насправді це, щоб з армії поношені не списувались по влк ..
Заганяють, не сумнівайся. По дворах стоять бусики - чекають, щоб з дому вийшов і хапають, якщо не встиг зорієнтуватись. У нас так забрали мешканця нашого під'їзду, а з сусіднього будинку один втік. Вчора теж у дворі хлопець йшов десять метрів попереду мене, поруч з ним чорний мікроавтобус типу Віто зупинився, вискочили двоє - один у військовій формі, інший - у поліцейській. Шось спитали. Хлопець спокійно показав паспорт, вони не чіпали, залізли в бус і поїхали далі.
Та не розказуй мені як заганяють, ніби мені не видно скільки приганяють? Армія розбігається чуть швидше як поповнюється. Це вже не кажучи про втрати.
Banderlog
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:59
SATAN написав:
......
Походив по вашому сайту, нажаль - майже вiдсутня активнiсть щодо обговорення фондових ринкiв!
Хоча, Ви повиннi розумiти, що свiтова економiка бiльше впливає на наше майбутнє, анiж усi пiтуни купою!
......
Легко объясняется: в стране за 30 лет своего не сделали, и только относительно недавно разрешили гражданам на мировой выходить. Вот народ по старой памяти и "инвестирует" в недвигу
Ну или "под матрасс".
_hunter
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:02
Господар Вельзевула написав:
В новостях прям таки собираются принимать какой-то одноразовый закон про выборы.
Оказывается , конституция прямо не запрещает выборы, вот что чобит Трампа под тощий зеленый зад делает.
Скорее всего это очередная перемога, кофе в Ялте и прочее ссание в уши , пардон, веселые шутки и юмор от известного коллектива, но все же.А случись они (выборы)- то за кого?
......
Тут еще один интересный момент: если власти не гарантируют безопасноть - вон те 6 лямов викингов - вряд ли голосовать идти решатся. А онлайн голосование - только за кордоном.
Совпадение?
_hunter
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:06
_hunter написав:
Легко объясняется: в стране за 30 лет своего не сделали, и только относительно недавно разрешили гражданам на мировой выходить
WTF ???
на форуме до 2014 самая топовая ветка была "Идеи, потрфель"
Я сюда из-за нее попал
копийчину на пифах можно было сделать легко
что там сейчас открыли - хз, пару висюлек на птичьих правах под пермаментной угрозой прикрытия
револют вот прикрыли - граждане, держите деньги в сберегательных учреждениях северного сектора газы
fox767676
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:21
fox767676 написав: _hunter написав:
Легко объясняется: в стране за 30 лет своего не сделали, и только относительно недавно разрешили гражданам на мировой выходить
WTF ???
на форуме до 2014 самая топовая ветка была "Идеи, потрфель"
Я сюда из-за нее попал
копийчину на пифах можно было сделать легкочто там сейчас открыли - хз, пару висюлек на птичьих правах под пермаментной угрозой прикрытия
револют вот прикрыли - граждане, держите деньги в сберегательных учреждениях северного сектора газы
Я про лицензию НБУ. То, что нарид налом деньги возил тихонечко - то понятно...
_hunter
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:36
_hunter написав:
Я про лицензию НБУ
Я наверное не в курсе. кому лицензия ? И как было до полномасштаьной, деньги свифтовочкой можно было свободно перекинуть ?
Думаю револют кикнули чтобы не в буржуйские золото\шерз инвестили, а в отечественные овдп, бо гроши дуже потрибни
fox767676
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:42
fox767676 написав: _hunter написав:
Я про лицензию НБУ
Я просто не в курсе. кому лицензия ? И как было до полномасштаьной, деньги свифтовочкой можно было свободно перекинуть ?
......
Лицензия - пэрэсичному. Ну вот незадолго до (лет 5, вроде) - эту бадягу наконец-то порешали (не прошло и 30ти лет, как говорится).
_hunter
Додано: Вів 23 гру, 2025 11:05
SATAN написав:
Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу
Один из моих любимых сериалов "Слуга народу".
Раскрыты все причины происходящего и невозможность изменить будущее, т.к. оно обосновано менталитетом простого народа.
Любой простой гражданин, активист в борьбе с коррупцией, получая Должность - становится коррупционером!
Система устроена так, что никакой Президент - не сможет изменить ход событий, он зависит от своего окружения, от спонсоров и от СМИ!
ОПа - это не следствие плохой власти, это мы такие.
Смотрите сериал "Слуга народа"! Вдумчиво! И на себя поглядывайте.
Зеленский, став президентом, сделал больше, чем мог!
Выложился на полную, защищая наши Идеалы, если что.
Вот так вот.
Знову гоніво, спочатку було на селян, тепер "любой".
Та "любому" оно не надо ото ваше "актівістъ" чи "большєвікъ".
"Любой" не равно "актівістъ".
Не надо отой іпсошной пропаганди про те що винний "селян" і "любой"
flyman
