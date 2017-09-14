Додано: Вів 23 гру, 2025 14:05

Vadim_ написав:

цирк на дроті, на влк докажи врачам шо ти хворий? цирк на дроті, на влк докажи врачам шо ти хворий?

Ніякого цирку нема. ви неуважно читаєте те, що писали призвані камради. Принцип у влк такий ж як в комісії по інвалідності. Доказуєш сам.Для прикладу, у Вас гіпертонія через часте і надмірне вживання кавиНа влк поміряли, дійсно вище норми. Далі албанські питанння1. А який у вас тиск робочий? (Мож ви себе нормально відчуваєте і після цього?2. Ви лікувались? Якщо ні то замір ні про що не свідчить. Мож ви просто рознєрвнічались? Доводять таблетками до норми і вперед.На лікування з влк вас не пішлють, вони не лікуванням заняті.то не їх проблема.3. Навіть яащо у вас є якісь документи, вони можуть потєрятись)Трохи по іншому працює влк після лікуванння поранень.Но.Для прикладу їхав на автомобілі один знайомий майор рік тому вночі по фронтовій дорозі митися і не розминувся з танком.Неудачно висловився розминувся, но не до кінця удачно.Машина в смятку, майору потрощило ноги.1. Травма не бойова, виплат за поранення не положено.2. Лікування не безкінечне. Зараз Влк признали непридатним на півроку,зарплату вже три місяці не платять, но він має бути в частині поки не звільниться, зараз подав документи на звільнення і на відпустку щоб тут не стирчати.Висновок влк не підстава для одномоментного звільнення) тут не так працює як в тцк. треба зібрати документи, подати і дочекатись поки пройде бюрократична процедура, обично півтори місяці дивляться чи з документами норм.