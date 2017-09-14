|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 23 гру, 2025 13:31
SATAN
Ваше повідомлення стерли, але я написав велику відповідь.
1)Ви сильно переоцінюєте посаду президента. Президент не Бог. Почнемо з того що в часи Ющенка закони приймав не президент а Верховна рада! Це зараз Зеленський робить що хоче бо у нього є більшість в ВР і + війна.
2)Ок, приймуть. І? Зібрати гроші не проблема, а куди ті гроші підуть? Вкрадуть, наприклад. Хто винуватий? Знову президент? Президент не може контролювати все і всіх!
3)Про пенсію взагалі смішно. Вникніть в це питання глибше і не пишіть фігні.
І останнє - війна.
1)Народ ніхто нічого не питав і не питає. У нас не пряма демократія!
2)Більшість рішень приймає влада(і конкретно Зе). Він завів нас в цю ситуацію - тому на ньому і відповідальність. Не треба перекидати відповідальність за сьогоднішню ситуацію на народ.
3)Я переконаний що Зе діє виключно як вигідно йому особисто, народ у нього на 2-3 місці. Тому такий результат.
Плюс він не мислить стратегічно(в плані народу, держави). Для себе він звичайно мислить стратегічно. Для себе він все робить ідеально правильно(як і усі люди, власне).
andrijk777
- Повідомлень: 7147
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 13:32
Letusrock написав:
з просторів інтернету
Текст не мій а аналіз chat gpt , тому всі питання до ШІ, але аналіз вийшов цікавий.
Можу. Ось прогноз, без прикрас і з холодною логікрою — що ймовірно чекає Україну, якщо жорстка мобілізація поєднується із завезенням трудових мігрантів з бідних країн.
Це формула соціального вибуху + деградації довіри до держави, а не «порятунку економіки».
1️⃣ Розрив суспільного договору
Держава фактично каже:
громадяни → фронт / примус / ризик смерті
мігранти → робота / зарплата / відносна безпека
📉 Наслідок:
зникає відчуття спільної долі
формується переконання: «ця держава не для своїх»
лояльність тримається лише на страху, не на згоді
2️⃣ Вибух тіньової економіки
Жорстка мобілізація + страх = ухиляння, робота «в тіні», корупція, шантаж через ТЦК
Додай сюди мігрантів:
демпінг зарплат, витіснення місцевих, зростання напруги на ринку праці
📌 Результат: рабська модель економіки, а не відновлення.
3️⃣ Соціальна агресія (горизонтальна)
Конфлікт не з владою, а між людьми:
«мобілізований» vs «не мобілізований»
місцевий vs мігрант
легальний працівник vs тіньовий
Це класична схема:
коли суспільству страшно — його ділять, щоб воно не дивилось вгору
4️⃣ Крах легітимності мобілізації
Мобілізація працює лише тоді, коли:
є справедливість, є рівність правил, є довіра
При паралельному завезенні дешевої робочої сили:
мобілізація сприймається як покарання за громадянство
служба = не честь, а програш у лотереї
📉 Це веде до:
саботажу, дезертирства, падіння бойового духу
5️⃣ Довгостроково — відкладений вибух
Навіть якщо зараз все «затиснуть»:
війна закінчиться, люди повернуться - питання несправедливості нікуди не зникне
І тоді:
різкий сплеск радикальних рухів, масова недовіра до інститутів, запит на жорсткий реванш або «сильну руку»
Висновок (жорстко)
Мобілізація + імпорт дешевої праці без чесних правил — це не стратегія перемоги,
це стратегія виживання системи за рахунок суспільства.
Держава, яка:
забирає життя у своїх і замінює їх чужою робочою силою — втрачає моральне право вимагати лояльності.
не тільки життя, а й здоров'я, та змогу працювати так повноцінно, як демобілізований(списаний) міг працювати до 22року.
Це не тільки каліцтва у вигляді ампутацій та зібрані на шплінтах кістки з пересадженими м'язами, а й контузії, психічні розлади у тих, хто посидів й посивів у окопі з розірванними рештками побратимів, а йому треба робити наприклад вчителем чи водієм, та хоч токарем, і тепер він без психитропів та чарки не може навіть заснути, не те що відробити зміну у 8-12 годин.
барабашов
- Повідомлень: 5546
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 14:05
Vadim_ написав:
цирк на дроті, на влк докажи врачам шо ти хворий?
Ніякого цирку нема. ви неуважно читаєте те, що писали призвані камради. Принцип у влк такий ж як в комісії по інвалідності. Доказуєш сам.
Для прикладу, у Вас гіпертонія через часте і надмірне вживання кави
На влк поміряли, дійсно вище норми. Далі албанські питанння
1. А який у вас тиск робочий? (Мож ви себе нормально відчуваєте і після цього?
)
2. Ви лікувались? Якщо ні то замір ні про що не свідчить. Мож ви просто рознєрвнічались? Доводять таблетками до норми і вперед.
На лікування з влк вас не пішлють, вони не лікуванням заняті.то не їх проблема.
3. Навіть яащо у вас є якісь документи, вони можуть потєрятись)
Трохи по іншому працює влк після лікуванння поранень.
Но.
Для прикладу їхав на автомобілі один знайомий майор рік тому вночі по фронтовій дорозі митися і не розминувся з танком.
Неудачно висловився розминувся, но не до кінця удачно.
Машина в смятку, майору потрощило ноги.
1. Травма не бойова, виплат за поранення не положено.
2. Лікування не безкінечне. Зараз Влк признали непридатним на півроку,
зарплату вже три місяці не платять, но він має бути в частині поки не звільниться, зараз подав документи на звільнення і на відпустку щоб тут не стирчати.
Висновок влк не підстава для одномоментного звільнення) тут не так працює як в тцк. треба зібрати документи, подати і дочекатись поки пройде бюрократична процедура, обично півтори місяці дивляться чи з документами норм.
Banderlog
- Повідомлень: 4259
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
