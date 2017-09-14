Додано: Вів 23 гру, 2025 15:53

SATAN написав: Для прикладу їхав на автомобілі один знайомий майор рік тому вночі по фронтовій дорозі митися і не розминувся з танком.

Неудачно висловився розминувся, но не до кінця удачно.

Машина в смятку, майору потрощило ноги.

1. Травма не бойова, виплат за поранення не положено.

Оператор БПЛА знайшов час на вiдпочинок, годинку.. поспати... тут прильот ракети, вiдiрвало ногу.. не буде виплат?

Не може такого бути!



Поки людина знаходиться на службi, вона служить!



Митися чи там обiдати, спати -це вiдновлювати сили.



Логіка тут простіша. Армійська.Має бути написано - під час виконання бойового завдання, згідно розпорядження командира N___ від 23. 12 2025 в результаті прильоту ракети на позиції бпла отримав поранення ст. Лейтенант satan. Одірвало ногу форма 100 з медпункту брига додається. Під час виконання бойового завдання ст. Л-нт Satan не перебував в станІ алкогольного чи наркотичного спяніння був в засобах захисту. Зброя закріплена за Satan, ак 75 N_____ була знищена/втрачена в результаті ракетного удару. Далі паспортні дані, код, ФІО дуже бажано без помилок.короч тексту на півтори листка І це треба внести в журнал бойових дій, завірений витяг з якого є підставою для виплат. Під час перебування на службі і виконання бойового завдання це різне, ще може бути в результаті необережного поводження зі зброєю, або в наслідок біологічної смерті)Нє, через суд щось мож і поправити що не так записано, але далеко не все і це потребує маломальськи лічної ініціативи.Щодо загиблого то свідчення, що хтось бачив як ст лнт Satan одбив ногою ракету і сплив кровю мало, треба іще предявить тушку Satanінакше буде записано вважати безвісти зниклим, евакуація тіла через обстрілу з боку противника затруднена.