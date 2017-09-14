|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:23
pesikot написав:
Від тебе теж немає відповіді, не напружуйся
Немає питання немає відповіді. Ти пустишка, ти навіть питання не можеш сформулювати без підвоху.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:25
andrijk777 написав:
Це що за фантазії? ПФУ дотується з бюджету.
Так, дотується, а хто ЄСВ сплачує? Працівник хоч копійку сплачує? Ні.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 675
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:28
Banderlog написав:
Логіка тут простіша. Армійська.
Має бути написано - під час виконання бойового завдання, згідно розпорядження командира N___ від 23. 12 2025 в результаті прильоту ракети на позиції бпла отримав поранення ст. Лейтенант satan. Одірвало ногу форма 100 з медпункту брига додається. Під час виконання бойового завдання ст. Л-нт Satan не перебував в станІ алкогольного чи наркотичного спяніння був в засобах захисту. Зброя закріплена за Satan, ак 75 N_____ була знищена/втрачена в результаті ракетного удару. Далі паспортні дані, код, ФІО дуже бажано без помилок.
короч тексту на півтори листка І це треба внести в журнал бойових дій, завірений витяг з якого є підставою для виплат. Під час перебування на службі і виконання бойового завдання це різне, ще може бути в результаті необережного поводження зі зброєю, або в наслідок біологічної смерті)
Нє, через суд щось мож і поправити що не так записано, але далеко не все і це потребує маломальськи лічної ініціативи.
Щодо загиблого то свідчення, що хтось бачив як ст лнт Satan одбив ногою ракету і сплив кровю мало, треба іще предявить тушку Satan
інакше буде записано вважати безвісти зниклим, евакуація тіла через обстрілу з боку противника затруднена.
Абсолютно вірно. Але деяких командири користуються незнанням Закону комбайнера Миколи. А не повинні, повинна бути система яка командира ідіота відправить у окоп на пониження звання за втрати бойового складу, або за втрати позицій які він може тримати як х... Куп'янск по 5 разів на тиждень.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6105
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:28
_hunter
Та прям очевидно що це замовчується. У нас контроль держави над СМІ(і взагалі над публічним простором) величезний.
Але це якби нормально для війни. Народ повинен поменше знати і побільше хотіти йти в окопи.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:33
andrijk777 написав:_hunter
Та прям очевидно що це замовчується. У нас контроль держави над СМІ(і взагалі над публічним простором) величезний.
Очевидно далеко не всем
Я помню тут летом крики "а где официальные данные?"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:34
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Це що за фантазії? ПФУ дотується з бюджету.
Так, дотується, а хто ЄСВ сплачує? Працівник хоч копійку сплачує? Ні.
А що - є якась принципова різниця хто платить - працівник чи роботодавець?
Можна брати "з працівника". Щось зміниться?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:46
andrijk777 написав: АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Це що за фантазії? ПФУ дотується з бюджету.
Так, дотується, а хто ЄСВ сплачує? Працівник хоч копійку сплачує? Ні.
А що - є якась принципова різниця хто платить - працівник чи роботодавець?
Можна брати "з працівника". Щось зміниться?
Не поверите, но реально просто огромная толпа народу вот вообще не понимает, как ФОТ работает. Т.е. они да - как-то смутно понимают, что из ихней ЗП в ПФ деньги каким-то образом понимают, но каким (и сколько) - нет.
А если прямо в ведомости будут писать:
ЗП - 26500
удержано
- ПФ: 5830
- НДФЛ: 4770
-- может нарид и задумается "в смысле пенсия будет $140???"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11179
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 17:04
Letusrock написав:
з просторів інтернету
Текст не мій а аналіз chat gpt , тому всі питання до ШІ, але аналіз вийшов цікавий.
Можу. Ось прогноз, без прикрас і з холодною логікою — що ймовірно чекає Україну, якщо жорстка мобілізація поєднується із завезенням трудових мігрантів з бідних країн.
Це формула соціального вибуху + деградації довіри до держави, а не «порятунку економіки».
1️⃣ Розрив суспільного договору
Держава фактично каже:
громадяни → фронт / примус / ризик смерті
мігранти → робота / зарплата / відносна безпека
📉 Наслідок:
зникає відчуття спільної долі
формується переконання: «ця держава не для своїх»
лояльність тримається лише на страху, не на згоді
2️⃣ Вибух тіньової економіки
Жорстка мобілізація + страх = ухиляння, робота «в тіні», корупція, шантаж через ТЦК
Додай сюди мігрантів:
демпінг зарплат, витіснення місцевих, зростання напруги на ринку праці
📌 Результат: рабська модель економіки, а не відновлення.
3️⃣ Соціальна агресія (горизонтальна)
Конфлікт не з владою, а між людьми:
«мобілізований» vs «не мобілізований»
місцевий vs мігрант
легальний працівник vs тіньовий
Це класична схема:
коли суспільству страшно — його ділять, щоб воно не дивилось вгору
4️⃣ Крах легітимності мобілізації
Мобілізація працює лише тоді, коли:
є справедливість, є рівність правил, є довіра
При паралельному завезенні дешевої робочої сили:
мобілізація сприймається як покарання за громадянство
служба = не честь, а програш у лотереї
📉 Це веде до:
саботажу, дезертирства, падіння бойового духу
5️⃣ Довгостроково — відкладений вибух
Навіть якщо зараз все «затиснуть»:
війна закінчиться, люди повернуться - питання несправедливості нікуди не зникне
І тоді:
різкий сплеск радикальних рухів, масова недовіра до інститутів, запит на жорсткий реванш або «сильну руку»
Висновок (жорстко)
Мобілізація + імпорт дешевої праці без чесних правил — це не стратегія перемоги,
це стратегія виживання системи за рахунок суспільства.
Держава, яка:
забирає життя у своїх і замінює їх чужою робочою силою — втрачає моральне право вимагати лояльності.
Ті хто зараз проводять роз'яснювальну роботу серед населення не тупіші за АІ.
Це все дуже легко вирішується зміною назви країни та рішучим засудженням темного минулого.
Нова Хазарія, як варіант?
Варіантів в принципі не багато.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9968
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 17:11
andrijk777 написав: pesikot написав:
Від тебе теж немає відповіді, не напружуйся
Немає питання немає відповіді. Ти пустишка, ти навіть питання не можеш сформулювати без підвоху.
Питання було, просте, конкретне ... відповіді від тебе не було на просте, конкретне питання ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12917
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|175093
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|371893
|
|
|6076
|1070306
|
|