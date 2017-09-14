Banderlog написав:

stm написав: Абсолютно вірно. Але деяких командири користуються незнанням Закону комбайнера Миколи. А не повинні, повинна бути система яка командира ідіота відправить у окоп на пониження звання за втрати бойового складу, або за втрати позицій . Абсолютно вірно. Але деяких командири користуються незнанням Закону комбайнера Миколи. А не повинні, повинна бути система яка командира ідіота відправить у окоп на пониження звання за втрати бойового складу, або за втрати позицій .

знання закону комбайнером мало йому допоможе, так як командир не зобовязаний кожному миколі давати наказ в письмовій формі під підпис . Окрім того є воєнна необхідність. Те що вам там положено 3 х разове харчування, баня раз в тиждень, і больнічний по грипу не значить, що якщо ви сидите на позиції можно встати і пітиА так знайте собі на здоровя закон. Положено отпуск 30 днів? Дав командир в 23му році лиш 5 то будь довольний. Шо там іще положено? Отпуск по убд? Ну то на нього носок положено)І тд і тп.А щодо командирів в окоп, так вони теж можуть в сзч на тих самих підставах, що і комбайнер який не хоче в окоп:lol: