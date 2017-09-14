|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:11
andrijk777 написав: whois2010 написав:
Вважаю, всі податки громадянин має платити самостійно. Можливо після цього в голові у декого виникнуть питання до влади "за что я плачу".
ЄСВ - це не податок.
"за что я плачу" ЄСВ? - Щоб сьогоднішні пенсіонери мали пенсію.
До чого тут влада? Чому питання "до влади"?
whois2010 написав:
Пенсія 140 доларів сьогодні = майже 5900грн. У багатьох пенсіонерів така? Моя мати, проробивши на шкідливому виробництві, отримує 4 тис з копійками.
Розмір пенсії треба рахувати інакше. Наприклад, людина працювала і кожен місяць платила по 140 баксів ЄСВ. Щоб отримувати пенсію, стаж має бути 35 років. 35*12*140 = 58800 доларів. Плюс складні відсотки. І от з цієї суми отримувати виплати в якості пенсії. А якщо не дожив і помер, то залишок передається спадкоємцям.
Зараз примчить Будівельник, зробить розрахунки більш точні, сторінок на вісім.
Це не працює. Ні в одній країні такого чомусь не має. Довго пояснювати чому.
По пенсії - алгоритм дуже простий: багато країна - велика середня пенсія, бідна - маленька. Все просто.
ще один спеціаліст по всім пенсійним системам всього світу
1
4
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:42
andrijk777 написав: flyman написав:
ще один спеціаліст по всім пенсійним системам всього світу
Тепер з ШІ можна бути спеціалістом в усьому. Головне бажання.
ви всі системи вивчили (підказка, починаючи із США)?
прохання не плутати соціальну допомогу і власне пенсію
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 23 гру, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:45
SATAN написав:
flyman пенсійне забезпечення не покладене ні повністю ні частково на плечі роботавця
Вiрно, Але:
Ми працюючи - сплачуємо тим, що на пенсiї!
Хто буде сплачувати нам?
Теоретично - тi, що будуть працювати! Нашi дiти!
Стоп. Але дiтей меньше, анiж стареньких, погана демографiя а тут ще й Вiйна!
Однi гинуть, iншi емiгрують.
Можете запитати AI, хай спрогнозує, що буде надалi, через 20 рокiв!
Нас заспокоюють тим, що завезуть мiльйони азiатiв та негрiв але, якщо то буде така Україна, то я пас.
Мая право на особистi погляди, на свою Думку щодо свого майбутнього!
Сумно то, що щодо реальної Реформи ПФ, Податкiв та iн, треба було думати 20 рокiв тому! Тодi, коли ще не було таких зовнiшних боргiв, коли молодих ще було не так мало, як стареньких.
Вiдверто?
Здається, "хтось" хотiв просто Урвати, накосити бабла а потiм - втiкти з України! Тiпа - далi ви там самi розгрiбайте, де взяти грошi на все...
Далi - самi складайте "2+2"
для солідарної системи є спільний казан, і він більш як на половину пустий,
але тут спеціалісти з ЕШБ кажуть, що у всьому світі так і персональних пенсійних заощаджень не існує ніде і ніяк
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 23 гру, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:47
SATAN написав:
andrijk777 Тепер з ШІ можна бути спеціалістом в усьому.
Ага! Серiал свiженький про це PLUR1BUS
Категорично рекомендую!
ШІ це тільки "вижимки із інтернету", "коротке резюме на тему заданого питання, із суб"єктивним розумінням, фантазіями та глюками самого ШІ"
от інтернет існує 30 років, і "спеціалістів у всьому" стало набагато швидше до появи доступного ШІ
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 23 гру, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:49
andrijk777 написав: whois2010 написав:
Вважаю, всі податки громадянин має платити самостійно. Можливо після цього в голові у декого виникнуть питання до влади "за что я плачу".
ЄСВ - це не податок.
"за что я плачу" ЄСВ? - Щоб сьогоднішні пенсіонери мали пенсію.До чого тут влада? Чому питання "до влади"?
Потому, что именно власти этот ЕСВ и отбирают - это если прямая зависимость. Если не прямая: потому, что именно власти за 30 лет не нашли время на переход от "солидарки" на что угодно.
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:50
flyman написав: _hunter написав:
Не поверите, но реально просто огромная толпа народу вот вообще не понимает, как ФОТ работает. Т.е. они да - как-то смутно понимают, что из ихней ЗП в ПФ деньги каким-то образом понимают, но каким (и сколько) - нет.
А если прямо в ведомости будут писать:
ЗП - 26500
удержано
- ПФ: 5830
- НДФЛ: 4770
-- может нарид и задумается "в смысле пенсия будет $140???"
наразі $140 це ще жир, на неї можна жити
у більшості і до сотні не дотягує
Я особо не вчитывался - взял среднюю по гос-стату
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:52
flyman для солідарної системи є спільний казан, і він більш як на половину пустий,
але тут спеціалісти з ЕШБ кажуть, що у всьому світі так
Хотите Правду?
Когда наши олигархи и пр. бывшие коммуняки пришли к власти, стал вопрос - как Забрать то, что принадлежало всем и не заплатить тем, кто это всё построил.
То есть - народу.
Мы же не идиоты и понимаем, что всё вокруг - сделала не власть а Люди!
Гипотетически, пенсии нашим отцам и дедам - должны были платиться за счет "фабрик и заводов, дорог и пр."
ну вот, "дельцы" ввели солидаристкую систему!
С рашки скопировали.
В принципе, другого варианта бы и не светило, т.к. в 90-х, любые попытки создать какую-то негосударственную систему, попадали бы под пресс чиновников-олигархов-бандосов да и народ, не готов самостоятельно принимать решение о том, что и как.
Вы не поверите, но в 2020 году, я очень советовал знакомым скупать золото и упавший биток! Обосновывалось просто! Власть не допустит полного п-ца, будут по всему миру вливать бабло в экономики, ну а если денег будет много - они потекут в Пузыри!
Угадайте, панове, сколько из знакомых купило золото или биток?
Один! Брат, который сам в теме!
Остальные, скупали доллар с истерическим рвением!
Почему? Вопрос к толпе. Привычка? Менталитет? Скорее - Вера!
Если не прямая: потому, что именно власти за 30 лет не нашли время на переход от "солидарки" на что угодно.
Им, "владельцам пароходов, заводов и кресел с кнопками" - такое выгодно!
Только и всего.
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:00
UA Напевно в Україні діти будуть напряму (без ПФ) утримувати своїх батьків.
Ни я ни моя жена, ни мои дети - на ПФ не рассчитывают.
Аналогично, государственное образование - Собачий Кал, мы сами занимались со своими детьми, иначе бы выросли взрослые "немовлята".
Собственно, мы подходим к вопросу о роли государства в нашей жизни!
Зачем, собственно - создается Государство и какие у него Обязанности!
Все привыкли говорить о "Правах и Обязанностях граждан", но если посмотреть внимательно, то Государство для людей или так Люди для государства?
И что есть Государство?
Так вот. Какие бы ни были Внешние факторы, если Государство - национальное, его задача - отстаивать интересы своих граждан! Всех а не "избранных".
Повышать их конкурентоспособность, обеспечивать защиту бизнеса, выход на мировые рынки тощо, способствовать размножению именно украицев а не обещать "завезти азиатов"!
Власть - как Отец для народа! Хороший Батько - пiклується про свою родину, про дiтей, перш за все!
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:02
SATAN написав:
Остальные, скупали доллар с истерическим рвением!
Мы и продолжаем это делать.
И меня пока он не разочаровал, все что мне нужно-покупается за синие сотки.
Или вы про спекуляции? Так есть темы про крипту, золото.
