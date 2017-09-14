UA Напевно в Україні діти будуть напряму (без ПФ) утримувати своїх батьків.
Ни я ни моя жена, ни мои дети - на ПФ не рассчитывают. ...... Все привыкли говорить о "Правах и Обязанностях граждан", но если посмотреть внимательно, то Государство для людей или так Люди для государства? И что есть Государство? ......
Как-то начало с серединой (да и окончанием) слабо связанно... Я абсолютно не против самоустанения властей от вопроса пенсионного обеспечения. Просто 22% от ЗП жалко - если бы подписав "отказ от ответственности" их можно было бы получить наруки - и куда-нить в S&P 500 вложить - я бы, наверное, даже спасибо властям бы сказал
SATAN написав:Вiрно, Але: Ми працюючи - сплачуємо тим, що на пенсiї! Хто буде сплачувати нам? Теоретично - тi, що будуть працювати! Нашi дiти! Стоп. Але дiтей меньше, анiж стареньких, погана демографiя а тут ще й Вiйна! Однi гинуть, iншi емiгрують.
Напевно в Україні діти будуть напряму (без ПФ) утримувати своїх батьків. Нема дітей - нема утримання. Песікот ти мене підгримуєш?
"підгримуєш?"
Не забувай, коли тебе накриє деменція, а вона тебе накриє ... Тебе будуть або не будуть утримувати діти, або твою спадщину швидесеньку протринькають
SATAN написав: Угадайте, панове, сколько из знакомых купило золото или биток? Один! Брат, который сам в теме! Остальные, скупали доллар с истерическим рвением! Почему? Вопрос к толпе. Привычка? Менталитет? Скорее - Вера!
Якщо тут все обвалиться так що й долар стане бумагою і бетон нічийним, то продати золото зможуть не тільки лиш всі. Дивіться щоб з тим золотом ви самі себе не заказали)
Banderlog OMG Кто же золото в слитках держит? У нас, сейчас проект интересный, я писал. С америкосами. Вот над ним - работаем! А все эти бетонометры, слитки, машины - это для тех, кто не способен ничего Создавать!
SATAN написав:Banderlog OMG Кто же золото в слитках держит?
Під час обшуків 16 грудня на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна у Франції правоохоронці вилучили 90 тисяч євро, три кілограми золота та 18 годинників преміальних брендів загальною вартістю понад 1 мільйон євро.
Деталі: За даними видання, Піскун нібито не надав документів, які підтверджують походження готівки, купівлю золотих злитків та законність ввезення дорогих годинників на територію Франції.