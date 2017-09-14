RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16239162401624116242>
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:51

  UA написав:Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.

По стопам Пилипа Орлика
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4975
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бангладеш между прочим самая восточная ветка индоевропейцев
Билецкий возражать не будет :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4975
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:54

  fox767676 написав:
  UA написав:Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.

По стопам Пилипа Орлика

Тобто під Парижем з'явиться аеропорт Піські?
UA
 
Повідомлень: 9974
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:55

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.

По стопам Пилипа Орлика

Тобто під Парижем з'явиться аеропорт Піські?

Сент-Піскуі :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4975
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:58

  SATAN написав: Не видишь уровни? Не знаешь, как вычислить вероятность?
Спрос на плиточников в Киеве - зашкаливает! "Тебе"- туда![/i]

Кому нужен плиточник, который не видит уровни? 😎
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9189
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6508 раз.
Подякували: 21711 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наш Западный мир рушится
А Украина периферия Западного мира который рушится
Живите теперь с этим
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4975
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:02

  SATAN написав:
fox767676 такие как вы максимум на что способны - проехаться на бычьем тренде

Вы не в теме.
на "бычьем тренде" катаются Инвесторы.
Проптрейдеру пох, куда и как, важна волатильность, остальное - мастерство и опыт.
Купит и ждать 5 лет, это вот именно о Инвесторах!
Там ветка о Битке, глянул... смеюсь.
Народ обсуждает, стоит ли покупать биткоин.
Можно! Покупать, продавать!
А если тупо купить и ждать, когда он станет 100К снова или там 200К, то вполне реально, что он сначала станет 50К а уже потом 100К!
Цифры - отфонаря, для понимания!
Так вот, те- кто тупо покупает и молится " дай Боже, щоби бiток зростав" -это даже не инвесторы а дегенераты.

Покупаем тогда, когда вероятность роста выше, нежели падения и НА УРОВНЯХ поддержки!
Точка!
Не видишь уровни? Не знаешь, как вычислить вероятность?
Спрос на плиточников в Киеве - зашкаливает! "Тебе"- туда!


Чет сильно дерзко.
Кто сляпал этого клона и юродствует?
Кого там с криптоветки в свое время выпидорили?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:02

за мить до перевороту думок

  stm написав:Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс. :roll:

щось берегині не тримають демографічний фронт, як так?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41890
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

да , уже и в Аду бардак
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4975
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:12

  fox767676 написав:Наш Западный мир рушится
А Украина периферия Западного мира который рушится
Живите теперь с этим

Західним світом все ок.
Українська нація перебуває у стадіях формування
https://www.youtube.com/shorts/ksFAYlvUmRY
Може щось вийде.
UA
 
Повідомлень: 9974
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
  #<1 ... 16239162401624116242>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 175217
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 372028
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1070536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (89)
23.12.2025 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.