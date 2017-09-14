це якраз прояви вітальної енергії та пасіонарності хоча б і у рустикальному вигляді ні захід не ок гадаю до вас руський мир спочатку постукає через вибори у Сербії\Чорногорії а потім можливі варіанти і не сперечайтесь, самостійно зробіть поправку на ваш особистий оптимізм
це якраз прояви вітальної енергії та пасіонарності хоча б і у рустикальному вигляді ні захід не ок гадаю до вас руський мир спочатку постукає через вибори у Сербії\Чорногорії а потім можливі варіанти
В 2019 Зе провів переговори в Парижі після яких Xуйло дав наказ готуватися до вторгнення. На початку 2020 року Зе скоротив частину ЗСУ. В 2021 розмінував Чонгар В 2022 малював напрямки ударів на військовій карті В 2024 підписав Закон про сортову мобілізацію. .... Тут нема Зе
UA написав:В 2019 Зе провів переговори в Парижі після яких Xуйло дав наказ готуватися до вторгнення. На початку 2020 року Зе скоротив частину ЗСУ. В 2021 розмінував Чонгар В 2024 підписав Закон про сортову мобілізацію. .... Тут нема Зе
зе пролил масло дальше пойдет без него евролузеры типа болгаров с сербами увидели что вашингтонский акела промахнулся а брюссельский вообще ничто Сербы подымут вопросы по косово, сербским краинам. За спиной москва и самое страшное пекин. Пекин лез в балканские дела еще когда они сами при мао тараканов с воробьями ели Сейчас это все может выйти на диалектически новый уровень
це якраз прояви вітальної енергії та пасіонарності хоча б і у рустикальному вигляді ні захід не ок гадаю до вас руський мир спочатку постукає через вибори у Сербії\Чорногорії а потім можливі варіанти і не сперечайтесь, самостійно зробіть поправку на ваш особистий оптимізм
Рівень злочинів повязанных з насильством один з найнижчий в ЕС. пасіонарний Київ майже весь втік в 2002 році. Агресивні молоді чоловіки тікали попереду всіх. Не бачу зв'язку між пасіонарністю, рівнем агресії та жертовністю за націю.
pesikot Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого Може він вже нецікавий ніяким частинам що потребують і негайно "м'яса", бо 55+, та його "продати" з підвалу ТЦК нереально, а ти у Резерві зазначений як "Бойовий антібурятський квадробер", а такі ЛБГТ у бій поженуть лише на донські та волгоградські степи. На калмиків.
fox767676 написав: зе пролил масло дальше пойдет без него евролузеры типа болгаров с сербами увидели что вашингтонский акела промахнулся а брюссельский вообще ничто Сербы подымут вопросы по косово, сербским краинам. За спиной москва и самое страшное пекин. Пекин лез в балканские дела еще когда они сами при мао тараканов с воробьями ели Сейчас это все может выйти на диалектически новый уровень
Серби по повертались в колишню Країну хто жити хто продав майно, та поїхав з грошима. Право власності не пустий звук, на відміну від України, де районний прокурор може зробити з цім правом що він хоче. Німецький вплив великий. Китайські тільки туристи.