RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16241162421624316244
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:34

  fox767676 написав:
  UA написав:Доречи, словенці в 1990-х самотужки ЮНА добряче наваляли.


Це як хоробрі львів'яни гкчп 1991 накостиляли ? :)
вони ж відділені кроватіею
Сербів добряче пошматували, від моря відрізали, а з Косово взагалі ні в які ворота
Запросто може бути і Соловйов, і Гіркін з Неврозовим
А кому вперлася та євроасоціція восени 2013? Я тоді наче в якійсь аллтернативній реальності прокинувся, нічого не міг зрозуміти
Султан ердоган не сильно переймаеться китайськими уйгурами, кримськими татарами, чесенськими чеченами, тож боснійські та косовські гагаузи тим більше не змусять його робити дурниць. взагалі то і буде мати на меті ізолювати Анкару від Європи, щоб вона сфокусувалвся на справах азійських, а Європа опинилася у цивілізаційній самоті, сам на сам з москвою-пекіном

Словенці перші пішли. СФРЮ контролювала все інше. Хорватів в складі ЮНА погнали на Словенію. Але...
Це вже значно пізніше, під час хорватської Бурі (Книн за три дні) серби були не в кондиції.
Косово то взагалі американський проект.
UA
 
Повідомлень: 9979
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:42

  Banderlog написав:
  pesikot написав:По місту фігачять ...

помниш як сенсей писав?

То ти проти, що по тобі не прилетіло ?
Дивно ... )

Ще дивніше, що ти постійно жалієшься, що ти не спишь ...
Але замість відпочинку та сну, сидиш на цьому форумі )

Труси або хрестик

Ти краще, в вільні часи, поспи.
А не сиди на форумі
Тоді відпочинеш
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12931
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:48

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:По місту фігачять ...

помниш як сенсей писав?

То ти проти, що по тобі не прилетіло ?
Дивно ... )

Ще дивніше, що ти постійно жалієшься, що ти не спишь ...
Але замість відпочинку та сну, сидиш на цьому форумі )

Труси або хрестик

Ти краще, в вільні часи, поспи.
А не сиди на форумі
Тоді відпочинеш

дурбелику, цей час не вільний, я на службі :lol:
я за щоб мені не прилетіло. 8) у вас ж там парасолька?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4265
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16241162421624316244
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 175293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 372114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1070668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (92)
23.12.2025 21:15
ПриватБанк (5214)
23.12.2025 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.