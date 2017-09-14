RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:07

SATAN

откройте предметную ветку , а ?
обещаю отметиться для массовки
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:11

  Banderlog написав:
не бачу звязку між церквою і паспортом. ) не фантазуйте які ще бангладешці? Сюди можуть їхати в першу чергу постсовіцькі, потом китайці з вєтнамцями.[/quote]
именно, странно шо бот сатан не забанен
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:17

демографічний фронт

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс. :roll:

щось берегині не тримають демографічний фронт, як так?

Ви не помітили, що навіть проросійські сумніви Бандерлога щодо РПЦ ведуть до румунського паспорту, Фокса76 неправильні майдани і поросята до праці на західних роботодавців. Лише ви Флай до Азіатського вектору але лише у мріях. Це надає мені надію, що у подальшому все буде складно але не по дзвіночку. Цікаво що пермська тюрма військового зсу не потребує медичної підтримки, щось не б'є з Хантером де виживання = 0%, хоча щось не те з обох боків... 8)

зрозуміло, демографічний фронт на менопаузі
flyman
