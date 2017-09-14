Цена выживания системы: Почему власть выбрала насилие вместо доверия

Трансформация украинской мобилизационной политики из очередей добровольцев образца февраля 2022 года в кадры уличной бусификации 2024 года — это не результат усталости и не неизбежное следствие затяжной войны. Это результат осознанного, рационального и циничного выбора управленческой вертикали.

Когда перед властью встала дилемма — менять качество государственного управления или менять методы принуждения граждан, — система, повинуясь инстинкту самосохранения, выбрала второе. Тезис о том, что «у нас не было другого выхода», является ложью для внешнего потребителя. Выход был. Но цена этого выхода — тотальная чистка элит, публичные наказания «своих» и перестройка армии с феодальной на профессиональную модель — показалась бенефициарам системы более высокой, чем цена разрушения общественного договора.

Силовая мобилизация была выбрана не потому, что закончились патриоты, а потому, что закончился кредит доверия, который власть отказалась обслуживать.

Альтернативы, которые были отвергнуты

Существует миф, что рекрутинг и добровольная служба не могут закрыть потребности фронта в войне такой интенсивности. Однако опыт отдельных подразделений доказывает обратное: люди готовы идти воевать, если соблюдены два условия — компетентность командования и честность контракта.

Реальной альтернативой «отлову» была смешанная модель:

Массовый целевой рекрутинг с гарантией специальности (ты идешь оператором БПЛА, а не штурмовиком, если у тебя есть квалификация).

Экономическая мобилизация (четкие правила бронирования, понятные правила игры для бизнеса).

Система фильтров, не допускающая попадания неподготовленных людей в зону боевых действий.

Почему эта модель не стала основной? Потому что она работает исключительно на топливе доверия. Потенциальный рекрут должен верить, что государство выполнит свои обязательства: обучит, экипирует, обеспечит адекватное командование и, в случае ранения, не бросит в бюрократическом аду ВЛК.

Чтобы обеспечить такой уровень доверия, государство должно было продемонстрировать, что правила едины для всех. И здесь система уперлась в потолок собственной природы.

Иммунитет для избранных как убийца мотивации

Добровольная мобилизация невозможна в условиях, когда справедливость является избирательной. Главным врагом мобилизации стал не российский IPSO, а украинская реальность, которую власть отказалась менять.

Потенциальный доброволец — это рациональный субъект. Он оценивает риски. И когда он видит, что риск погибнуть от некомпетентности командира выше, чем от действий врага, он выбирает уклонение.

Чтобы вернуть людей в военкоматы добровольно, власти нужно было совершить акт политического суицида для старой системы:

Публично судить и сажать на реальные сроки коррупционеров, воровавших на закупках (от «золотых яиц» до фортификаций).

Срывать погоны и отправлять под трибунал командиров, положивших личный состав в бессмысленных операциях.

Конфисковывать имущество у тех, кто нажился на гуманитарке.

Но система построена на клановой лояльности и круговой поруке. Наказать «своего» — значит показать слабость и разрушить негласный пакт элит: «мы крадем, но мы лояльны». Власть испугалась, что репрессии против коррупционеров и некомпетентных генералов дестабилизируют управленческую вертикаль больше, чем недовольство народа.

Безнаказанность стала сигналом обществу: «Война — это дело бедных. Элита неприкасаема». В этот момент добровольная мобилизация умерла. Никакая реклама и билборды не могут перекрыть эффект от новости о том, что очередной военком купил виллу в Испании, а его «клиенты» гниют в окопах без ротации.

Страх удобнее лояльности

Когда стало ясно, что покупать лояльность граждан через справедливость власть не собирается, остался единственный инструмент — страх.

«Бусификация», — это административно самый простой путь. Он не требует интеллекта, реформ, цифровизации процессов или борьбы с коррупцией.

Для рекрутинга нужно создавать условия, конкурировать за человека, убеждать.

Для силовой мобилизации нужны только план, бус и отсутствие моральных ограничений у исполнителей.

Власть выбрала путь наименьшего сопротивления для себя. Страх — валюта конвертируемая. Запуганным обществом легче управлять в краткосрочной перспективе. Человек, которого загнали в угол, не задает вопросов о стратегии, о фортификациях, о бюджете. Он думает только о физическом выживании.

Это классическая логика оккупационной администрации: если население не лояльно, его нужно сломать. Власть де-факто признала, что не может быть партнером для своих граждан, поэтому перешла к отношениям «надзиратель — заключенный».

Распад гражданства и общественного договора

То, что происходит сейчас, — это не просто перегибы на местах. Это фундаментальный слом общественного договора, на котором держалась Украина.

Конституция предполагает обмен: гражданин имеет права и обязанности. Он платит налоги и, в крайнем случае, рискует жизнью ради государства, которое защищает его интересы и обеспечивает справедливость. Силовая мобилизация аннулировала часть про «права» и «справедливость», оставив только «обязанность» и «принуждение».

Гражданин, которого бьют прикладом и заталкивают в машину, перестает быть гражданином в политическом смысле. Он становится биологическим ресурсом. В этот момент государство в его глазах теряет легитимность. Оно превращается в еще один источник смертельной опасности, наравне с внешним агрессором.

Этот разрыв превращает армию из института защиты в институт наказания. А солдат — из защитников в жертв обстоятельств. Это катастрофически сказывается на качестве человеческого материала на фронте. Мотивированный боец стоит десятерых «мобилизованных поневоле», которые при первой возможности уйдут в СЗЧ или сдадутся. Но система считает головы, а не боеспособность. Статистика закрыта, а значит, проблема «решена».

Долгосрочная цена краткосрочного спасения

Выбрав силовую мобилизацию, власть выиграла время для себя, но заложила мину замедленного действия под фундамент государственности. Последствия этого решения будут необратимыми.

Демотивация и отчуждение. Произошел психологический разрыв между государством и обществом. Люди уходят во «внутреннюю эмиграцию». Они перестают донатить, перестают работать «в белую», перестают сопереживать государственным институтам. Власть воспринимается как чужеродный организм.

Демографическая катастрофа. Силовые методы спровоцировали новую волну бегства. Молодежь и специалисты, которые могли бы остаться при адекватной системе рекрутинга и бронирования, теперь ищут любые пути , чтобы покинуть страну. Те, кто уедут, спасаясь от бусика, уже не вернутся, потому что будут чувствовать обиду, а не ностальгию.

Потеря качества управления. Система, которая опирается на насилие, деградирует. ТЦК, получившие неограниченную власть, превращаются в новых феодалов, собирающих дань. Коррупция не исчезает, она просто дорожает. Это вымывает последние ресурсы из экономики, которая и так в коме.

Кризис послевоенной легитимности. Когда война закончится, миллионы мужчин выйдут с травмой не только от войны, но и от унижения со стороны собственного государства. Вопрос «За что мы воевали?» будет звучать не пафосно, а угрожающе. И ответом на него будет ненависть к тем, кто отправлял их на убой, прикрывая собственные тылы.

Украинская власть оказалась перед выбором: сохранить себя в неизменном виде (с коррупционными потоками, кумовством и неприкасаемыми) или сохранить доверие нации, пойдя на болезненную самоочистку.

Она выбрала себя. Силовая мобилизация — это инструмент консервации прогнившей системы. Власть решила, что проще ловить людей на улицах как дичь, чем посадить десяток проворовавшихся чиновников и наладить честный диалог с обществом.

Это решение позволило аппарату устоять сегодня, закрыть дыры в штатном расписании и отчитаться о выполнении планов. Но стратегически это решение уничтожило фундамент для будущего восстановления страны. Силовая мобилизация — это акт каннибализма: государство поедает собственное общество, чтобы продлить свою агонию еще на один день. И когда этот день закончится, может оказаться, что защищать и восстанавливать эту государственную конструкцию уже просто некому.