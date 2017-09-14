|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:47
alex_dvornichenko написав:
А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать
Тут є одна проблемка. Коли утриманням пенсіонера займається держава, хоч у мінімальному вигляді, на нього йде значно більше грошей, ніж йому платити пенсію.
Я колись давно допомагав оформлювати одного пенсіонера до такого будинку. Пенсія тоді була десь гривень 800, а от той будинок виставив рахунок родичам десь тисяч 5-6 щомісячно. Якраз тоді я й зрозумів, що це не держава, а клоунада якась.
PS будинок для людей похилого віку був державний
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:54
Banderlog написав: _hunter написав: Banderlog написав:
А в 22 який курс був? Хто мішав готуватись самостійно всі 4 роки?
Та, наверное, никакого не было. Но прозвучало так, будто бы сейчас прям "морских котиков" перед отправкой стали готовить...
) з 55 річного котик? Якщо середній возраст дожитія 58? Та він у вас вмре ще на підготовці. В більшості пожилих проблеми з спиною починаються за півроку од ходіння в бронежилеті, якщо не з грижами прийшли.
А ви хочете їх рік готовити?
Я примерно про это же
— с этим жупелом "подготовка" все в стиле дцп-шников носятся: "нет, это не правда, что в окопы отправляют без подготовки! - перед отправкой под роспись дают почитать подготовительную меточику"
Будто бы "подготовка" - единственная гарантия...
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:54
M-Audio написав: alex_dvornichenko написав:
А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать
Тут є одна проблемка. Коли утриманням пенсіонера займається держава, хоч у мінімальному вигляді, на нього йде значно більше грошей, ніж йому платити пенсію.
Я колись давно допомагав оформлювати одного пенсіонера до такого будинку. Пенсія тоді була десь гривень 800, а от той будинок виставив рахунок родичам десь тисяч 5-6 щомісячно. Якраз тоді я й зрозумів, що це не держава, а клоунада якась.
PS будинок для людей похилого віку був державний
Так забираючи в такий будинок, держава ж має забрати житло
Взагалі вона мала б забрати його і у Хантера, який ухилився від її захисту.
Або, якщо встиг продати перед івакуацією, то позбавити пенсії, обклавши штрафами,
Але ж «нема методів проти кості саприкіна»
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 гру, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:57
Hotab написав: M-Audio написав: alex_dvornichenko написав:
А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать
Тут є одна проблемка. Коли утриманням пенсіонера займається держава, хоч у мінімальному вигляді, на нього йде значно більше грошей, ніж йому платити пенсію.
Я колись давно допомагав оформлювати одного пенсіонера до такого будинку. Пенсія тоді була десь гривень 800, а от той будинок виставив рахунок родичам десь тисяч 5-6 щомісячно. Якраз тоді я й зрозумів, що це не держава, а клоунада якась.
PS будинок для людей похилого віку був державний
Так забираючи в такий будинок, держава ж має забрати житло
У всех соседей...
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:59
andrijk777 написав:
Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.
Так, це більш чесно, але ніяк не допоможе у випадку, коли віддати пенсінером буде нема чого. Можливо, зміниться прошарок привильованих -- ними стануть не ті, хто добрався до державної годівниці, а ті, хто зміг краще зберегти циферки на своєму пенсійному (або іншому) рахунку. Але щось мені підказує, що держава свого не випустить, і залюбки таких успішних постриже на користь себе, тобто пенсій новоспечених чиновників. Звісно, все за законом.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:03
Hotab написав: M-Audio написав:
Я колись давно допомагав оформлювати одного пенсіонера до такого будинку. Пенсія тоді була десь гривень 800, а от той будинок виставив рахунок родичам десь тисяч 5-6 щомісячно. Якраз тоді я й зрозумів, що це не держава, а клоунада якась.
PS будинок для людей похилого віку був державний
Так забираючи в такий будинок, держава ж має забрати житло
Не знаю про цей момент, але думаю, що це у випадку, коли пенсіонера немає кому доглядати за законом. А там були родичі, які і погодились оплачувати. Та й то таке. Я не думаю, що там вартість житла була співставною з вартістю багаторічного перебування за цим договором.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:05
M-Audio
залюбки таких успішних постриже на користь себе, тобто пенсій новоспечених чиновників.
Ну чому лише себе «чиновників» . А хто має платити пенсії (за чий рахунок) нинішнім захисникам? А там будуть (є) і 20-річні з інвалідністю, які собі її не заробили (не навідраховували).
Та і взагалі всім бюджетникам.
Ладно, хай я свої 26 к грн з НР сам собі , формально кажучи, відраховую в ПФ з своєї зарплати, а якби я не працював? Хто мені буде платити пенсію?
А я люблю їсти смачно, бо заробив
Вадім мені платити не хоче, каже що він комбайнер (правда без комбайну) і має лише бухати))
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:14
1 Держава НЕ ГЕНЕРУЄ товарів/послуг/грошей , а тому єдине що вона може робити це виступати ПОСЕРЕДНИКОМ між тим населенням яке генерує і тим населенням яке споживає.
При чому
Дати спожити БІЛЬШЕ ніж буде зібрано з тих хто ГЕНЕРУЄ - Держава не може ,
у неї НІЧОГО не має ( надра і так далі для пенсіонера чи лікаря коштують НУЛЬ ,
бо те що вони є - не говорить про те що їх можна намазати на хліб),
а раз так то
тільки ПІСЛЯ того як до надр чи землі доберуться ГЕНЕРАТОРИ і щось ЗГЕНЕРУЮТЬ виникне можливість
а - Державі щось взяти з згенерованого
б - Споживачам щось отримати від зібраного
2 Пенсійна система
У світі є кілька варіантів
а - пішов на фік а не пенсія
б - зберемо/поділимо
в - мінімум збере держава(автоматично мінімум отримаєш від Держави)+ сам збереш /сам діли те що зібрав як хочеш
3 Пенсійна система України
Ми отримали ЗДОРОВЕННУ пробоїну в БОРТ ПЕНСІЙНОЇ України , коли
отримали від СРСР після розвалу
а - пенсіонерів
б - дулю з маком від пенсійних заощаджень ЦИХ пенсіонерів які збирав совок.
Хоча якщо бути до кінця справедливим , населення України після розвалу совка отримало приблизно 800 млн м2 житла реальною вартістю в 300+/- млрд доларів. ( це єдине що ми отримали з тих грошей які збирав СРСР з свого населення)
Промисловість і так далі була замортизовано до практично нуля і як правило завод коштував дешевше ніж земля на якій він стояв.
4 Чи могла Україна якось виправити ситуацію а не йти тим шляхом яким пішли (ввели 42% пенсійного збору чим і так НЕ ІСНУЮЧИЙ бізнес придавили під плінтус)
Так, економічне вікно можливостей було.
Це не передавати житло всім прописаним рівними частками , а передавати житло з урахуванням наявного в совку пенсійного стажу.
Тоді б
Власниками 90% житла - були б пенсіонери, які б могли за здачу в оренду СВОГО житла своїм дітям-отримувати щось типу пенсійного забезпечення.
З другого боку
Україна отримала б можливість не вводити 42% пенсійного (тобто діти з одного боку не платять Державі 42% , але з другого боку дбають про своїх батьків і про своє майбутнє)
Чому так не було зроблено?
Відповідь очевидна - нульові знання економіки тодішніх мешканців СРСР ( та й сьогоднішніх мешканців України)
Тому ми пройшли важких перших 25 років НЕЗАЛЕЖНОСТІ з ПЕНСІЙНИМ в 42% , і після того як практично вимерло покоління совкових пенсіонерів, Україна ЗМОГЛА опустити ПЕНСІЙНИЙ збір до 22%...
Тобто наступних років 15 до 2040 ( бо 10 вже пройшло з 2016) 22% будуть незмінними.
Після того як вимре покоління тих хто платив 42% , буде змінено на двохрівневу систему сьогоднішніх 22% , 12% ще й далі буде йти в солідарну і 10% в накопичувальну) і тоді через наступних 25 років , коли залишаться жити тількі ті хто має накопичувальну пенсію - солідарна система буде відмінена.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:14
_hunter написав:
Будто бы "подготовка" - единственная гарантия...
наразі зіткнувся з здачею практичних іспитів у сц 1242 мвс України,
позор , це ще нижче дна тцк і сп , буряти мабуть кращі , усіх їх в окоп на перевиховання
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:14
M-Audio
Не знаю про цей момент,
Я теж закони досконало не знаю, але так же не може бути що спадкоємці безкоштовно здадуть пенса на утримання держави, а самі успадкують його нерухомість. Або/або
У вашому випадку держава взяла з родичів / спадкоємців гроші на утримання. Зрозуміло і логічно
