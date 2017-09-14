RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:33

  M-Audio написав:
  andrijk777 написав:Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.
Так, це більш чесно, але ніяк не допоможе у випадку, коли віддати пенсінером буде нема чого.

Не зрозумів.
Держава збирає податки, збори, акцизи і т.д. Держава завжди матиме багато грошей. На соціальну допомогу 100% хватить грошей.
Так вже українська пенсія(звичайна) це фактично = соціальна допомога.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7161
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Держава збирає податки, збори, акцизи і т.д. Держава завжди матиме багато грошей. На соціальну допомогу 100% хватить грошей.
Якщо андрійчик777 здає Державі 100 одиниць , а забирає 101 одиницю....
То від існування андрійчика777 - Держава тільки втрачає....
А так як згідно статистики
При наявності до війни 20 млн осіб ПРАЦЕЗДАТНОГО віку - офіційно працювало тільки 12 млн осіб ПРАЦЕЗДАТНОГО віку....
То ясно що 12 млн працюючих важко здати Державі стільки , скільки хочуть отримати 40 млн мешканців Держави...
Тим більше що працюючі отримуючи назад тільки 1/3 від зданого -будуть шукати способи як здати ще менше
а андрійчики будуть вимагати все більше і більше.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27612
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:41

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Теперішня система взагалі не стимулює народжувати дітей
Я трошки в шоці....
Тепер що треба щоб зверху спустили план на кількість злягань?
і норматив на кількість завагітнень в привязці до кількості сексуальних актів?
Ви хоч деколи мозок вмикаєте?
Чи там вже вмикати нічого?

Ти в шоці від реальності?
Я вже давно запримітив що ти відірваний від реальності.
В реальності - народжуваність в цивілізованому світі катастрофічно мала. Африка(і Індія) поки що народжує багато. Через це - кількість населення світу не падає.
Скоро це припнеться. Через 100 років - людство буде швидко вимирати. Всім зараз пофіг що буде через 100 років - тому зараз це не проблема.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7161
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 15:44

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Будто бы "подготовка" - единственная гарантия...

наразі зіткнувся з здачею практичних іспитів у сц 1242 мвс України, :( позор , це ще нижче дна тцк і сп , буряти мабуть кращі , усіх їх в окоп на перевиховання

В чому позор? Ну я здавав рік тому. Жодних проблем. Єдине - важко було взяти талончик на механіку. На «автомат» були

У 1242 ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
