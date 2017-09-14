Додано: Сер 24 гру, 2025 15:31

budivelnik написав: M-Audio написав: Але щось мені підказує, що держава свого не випустить, і залюбки таких успішних постриже на користь себе, тобто пенсій новоспечених чиновників. Звісно, все за законом.

а - людей отримують пенсію вище середньої по Україні

б - яка сума цих пенсій

Ви цікавились скільки

а - людей отримують пенсію вище середньої по Україні

б - яка сума цих пенсій

в - на скільки підніметься пенсія всіх хто отримує менше наприклад 5000 якщо на них поділять все що заберуть в описаних пунктом Б ?

Колись мене цікавила ця тема. Цифр не пам'ятаю, але пам'ятаю, що сукупний вплив такого ймовірного перерозподілу призведе до дуже незначного росту розміру "звичайних" пенсій. Я ж про це й кажу. За умовні +50 гривень до пенсії мало хто буде вдячний, хоча це буде чесно. А от десятки тисяч собі замість цього -- це помітно і приємно, тому вибір очевидний.У разі якщо пенсію перевести на накопичувальну і на самозабезпечення, то розшарування стане ще більш вираженим. Якісь одиниці, вдало вкладаючи кошти протягом активного життя, можуть отримати значно більше, ніж ті умовні десятки тисяч. Основна маса, ймовірно, отримає в середньому більше, ніж зараз, просто пливучі за течією і віддавши розпорядження до якогось фонду. Дехто втратить все і підійде до пенсії ні з чим. А потім чиновники подивляться на ту масу пенсіонерів, яка чомусь стала жити краще, і замисляться -- а що, мені теж на цю "звичайну" пенсію розраховувати? Ні, це ганьба, я хочу отримувати від держави гідне забезпечення, я ж їй віддав кращі роки життя. Для цього з них треба забрати всього-то по 50 гривень. Вони і не таке бачили, переживуть. А механізмів як це зробити -- багато.