Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:27
M-Audio написав: alex_dvornichenko написав:
А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать
Тут є одна проблемка. Коли утриманням пенсіонера займається держава, хоч у мінімальному вигляді, на нього йде значно більше грошей, ніж йому платити пенсію.
Ну это проблема бюрократии и коррупции, можно отдать это на аутсорс в частные руки, осуществлять общественный контроль. Просто одинокие старики на голую пенсию без своего жилья превращаются в бомжей, а если есть жилье, то к пенсии ещё нужно досчитывать субсидии. Но если есть жилье то это уже и не такая стрекоза, что то да накопилось. Я говорю о голых, босых, одиноких в первую очередь.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Сер 24 гру, 2025 15:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:29
M-Audio написав:
як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття, якщо сама ж призначила зовсім не співставну суму для цього?
Ще раз
1 ДЕРЖАВА не може поділити більше ніж зібрала.
Тому пенсіонер у вигляді пенсії отримує те що раніше віддавав. Чому він віддаючи не думав що цього мало -це ж питання до нього .
2 Держава може НАДАТИ допомогу якійсь часточці тих хто вкрай трудній ситуації...
Але ще раз
якщо треба для цього 8000 грн ... то Держава не може змусити нянечок/поварів/прибиральниць/продавців продуктів - працювати за суми які дозволять пенсіонеру отримати все необхідне за 3000 грн
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:29
alex_dvornichenko написав: andrijk777 написав:
Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.
Так и надо, еще можно алименты обязательные детям придумать, что бы родители рожали и заботились о том, что бы их дети стали успешными и платили им алименты.
А если за всю жизнь ничего не накопил, и не нарожал, то в дом престарелых, где будет еда и кровать, пенсии денежные даже не обязательно выплачивать.
А то
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
А потом мураьви им должны пенсию из своих кровных отчислять.
Цілком згідний.
Теперішня система взагалі не стимулює народжувати дітей. Навіщо? Зараз виходить від дітей одні "проблеми". Забезпечуй їх, годуй, а в старості вони нічим тобі не зобов'язані.
Між іншим раніше і народжували дітей для того щоб в старості вони тобі помагали. Дітей і виховували в парадигмі "шанувати старших". Зараз діти без проблем посилають батьків і нічого ти йому не зробиш. Ти навіть вдарити дитину не можеш.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:31
budivelnik написав: M-Audio написав:
Але щось мені підказує, що держава свого не випустить, і залюбки таких успішних постриже на користь себе, тобто пенсій новоспечених чиновників. Звісно, все за законом.
Ви цікавились скільки
а - людей отримують пенсію вище середньої по Україні
б - яка сума цих пенсій
в - на скільки підніметься пенсія всіх хто отримує менше наприклад 5000 якщо на них поділять все що заберуть в описаних пунктом Б ?
Колись мене цікавила ця тема. Цифр не пам'ятаю, але пам'ятаю, що сукупний вплив такого ймовірного перерозподілу призведе до дуже незначного росту розміру "звичайних" пенсій. Я ж про це й кажу. За умовні +50 гривень до пенсії мало хто буде вдячний, хоча це буде чесно. А от десятки тисяч собі замість цього -- це помітно і приємно, тому вибір очевидний.
У разі якщо пенсію перевести на накопичувальну і на самозабезпечення, то розшарування стане ще більш вираженим. Якісь одиниці, вдало вкладаючи кошти протягом активного життя, можуть отримати значно більше, ніж ті умовні десятки тисяч. Основна маса, ймовірно, отримає в середньому більше, ніж зараз, просто пливучі за течією і віддавши розпорядження до якогось фонду. Дехто втратить все і підійде до пенсії ні з чим. А потім чиновники подивляться на ту масу пенсіонерів, яка чомусь стала жити краще, і замисляться -- а що, мені теж на цю "звичайну" пенсію розраховувати? Ні, це ганьба, я хочу отримувати від держави гідне забезпечення, я ж їй віддав кращі роки життя. Для цього з них треба забрати всього-то по 50 гривень. Вони і не таке бачили, переживуть. А механізмів як це зробити -- багато.
Востаннє редагувалось M-Audio
в Сер 24 гру, 2025 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:33
andrijk777 написав:
Теперішня система взагалі не стимулює народжувати дітей
Я трошки в шоці....
Тепер що треба щоб зверху спустили план на кількість злягань?
і норматив на кількість завагітнень в привязці до кількості сексуальних актів?
Ви хоч деколи мозок вмикаєте?
Чи там вже вмикати нічого?
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:33
M-Audio написав: andrijk777 написав:
Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.
Так, це більш чесно, але ніяк не допоможе у випадку, коли віддати пенсінером буде нема чого.
Не зрозумів.
Держава збирає податки, збори, акцизи і т.д. Держава завжди матиме багато грошей. На соціальну допомогу 100% хватить грошей.
Так вже українська пенсія(звичайна) це фактично = соціальна допомога.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:40
andrijk777 написав:
Держава збирає податки, збори, акцизи і т.д. Держава завжди матиме багато грошей. На соціальну допомогу 100% хватить грошей.
Якщо андрійчик777 здає Державі 100 одиниць , а забирає 101 одиницю....
То від існування андрійчика777 - Держава тільки втрачає....
А так як згідно статистики
При наявності до війни 20 млн осіб ПРАЦЕЗДАТНОГО віку - офіційно працювало тільки 12 млн осіб ПРАЦЕЗДАТНОГО віку....
То ясно що 12 млн працюючих важко здати Державі стільки , скільки хочуть отримати 40 млн мешканців Держави...
Тим більше що працюючі отримуючи назад тільки 1/3 від зданого -будуть шукати способи як здати ще менше
а андрійчики будуть вимагати все більше і більше.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:41
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Теперішня система взагалі не стимулює народжувати дітей
Я трошки в шоці....
Тепер що треба щоб зверху спустили план на кількість злягань?
і норматив на кількість завагітнень в привязці до кількості сексуальних актів?
Ви хоч деколи мозок вмикаєте?
Чи там вже вмикати нічого?
Ти в шоці від реальності?
Я вже давно запримітив що ти відірваний від реальності.
В реальності - народжуваність в цивілізованому світі катастрофічно мала. Африка(і Індія) поки що народжує багато. Через це - кількість населення світу не падає.
Скоро це припнеться. Через 100 років - людство буде швидко вимирати. Всім зараз пофіг що буде через 100 років - тому зараз це не проблема.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:46
budivelnik написав: M-Audio написав:
як держава уявляла собі достатність цієї пенсії для прожиття, якщо сама ж призначила зовсім не співставну суму для цього?
Ще раз
1 ДЕРЖАВА не може поділити більше ніж зібрала.
Тому пенсіонер у вигляді пенсії отримує те що раніше віддавав. Чому він віддаючи не думав що цього мало -це ж питання до нього .
2 Держава може НАДАТИ допомогу якійсь часточці тих хто вкрай трудній ситуації...
Але ще раз
якщо треба для цього 8000 грн ... то Держава не може змусити нянечок/поварів/прибиральниць/продавців продуктів - працювати за суми які дозволять пенсіонеру отримати все необхідне за 3000 грн
Все це так само необхідно і звичайному пенсіонеру, якщо в нього важкі вади зі здоров'ям, але держава все одно не забезпечує. Доплати за інвалідність та інші теж ні в яке порівняння не йдуть з цими витратами. Я знаю з перших рук, в мене мати була непрацездатним інвалідом 1 групи, і потребувала стороннього догляду. Ні, це не її я в будинок на утримання оформлювал, але завдяци цьому я знав куди йти і що робити. Звісно, пенсія в неї в ті часи була вищою за 800 гривень, з усіма доплатами, не пам'ятаю скільки, але точно далеко не 6000. Тобто, скільки-небудь справжня сума, необхідна для утримання пенсіонера, озвучується лише тоді, коли це держава хоче з когось стягнути ці гроші, а не навпаки.
Додано: Сер 24 гру, 2025 15:47
andrijk777 написав:
Ти в шоці від реальності?
Ще раз
Коли ти починаєш про речі 100 і більше річної історії, але при цьому не вирішив СВОЇ питання - то ти не більше ніж теоретик який просто просирає життя....
Поясню
Якщо тобі потрібні вказівки від Держави , щоб кількість дітей в тебе зросла від сьогоднішнього НУЛЯ, але платити за це повинен хтось інший....
То нафіга ДЕРЖАВІ ( і тому хто за це має платити) ти з своїми нащадками?
Чим вас буде більше - тим гірше буде платникам...
Тому
Якщо ви маєте вимерти - то це Ваш вибір
Але й за те щоб ВИ розмножались -платити повинні тільки ВИ.
От тоді це нормально
А генерувати очевидні речі, що з ростом якості життя зменшується народжуваність.....
Ти деколи хоч раз задумувався про ПЛАНЕТАРНИЙ масштаб...
Планета може згенерувати 300 грам рису в день для 10 млрд осіб
або
300грам рису і 100 грам мяса для 8 млрд осіб
або
300 грам мяса для 5 млрд осіб..
Тому ти повинен вибрати
Тобі подобається багато людей і мало мяса... ?
Чи навпаки
і відповідно до того що тобі подобається- ти й приймай рішення.
