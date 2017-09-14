candle645 написав:Так він не пересічний, а Вислужений учасник бойових дій в Ахриці та Хорватії. З відповідними надбавками та доплатами.
Так в кожного держслужбовця є УБД і так далі... а там ще артисти, науковці.. і відрізнити справжнього професора від прохвесора... не вийде. Тому є 1,5 млн які отримують вище 10 000... Як будете шукати хто достоїн а хто ні? + законодавство вже присвоїне- не дозволяє погіршувати Можна змінити законодавство щоб не присвоювати... цим шляхом йдуть.. Але 20 млн працездатних - 12 млн працює офіційно Ці ж офіційно не працюючі не помруть всі до 65, а ті хто доживе все одно буде отримувати мінімалку
Ворожий безпілотник влучив у бокову стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку у Чернігові. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, постраждалих немає.
Про це повідомляє міська рада.
Наразі управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради розпочало обстеження пошкодженого майна. Попередньо відомо про вибиті вікна в будинку, куди стався приліт, а також у будівлі гуртожитку, розташованої поруч. Крім того, пошкоджено дві автівки, які загорілися під час удару.
candle645 написав:Погугліть що таке капіталізація...
Отже як і всі поверххапайки Ви пропонуєте 1 Державі збирати стільки ж скільки вона збирає 2 Виплачувати менше ніж вона виплачує а різницю вкласти в якийсь фонд 3 Через 20 років в цьому фонді буде уйма грошей і ОТ ТОДІ....
В мене ще краща пропозиція. Різати так різати З усіх хто сьогодні отримує більше 5000 - забрати і вкласти в фонд
Ні саме більше 10000 (вірніше максимуму який доступний пересічному, без всяких "чиновницьких доплат і тп")
budivelnik написав:1,5 млн*5000*12місяців=90млн грн/рік Скільки будемо років так робити? І скільки зберемо? Адже починаючи з моменту різання- то й ті хто виходить на пенсію вже не зможе отримати 15000 ( ми ж ріжемо) Тобто максимум зберемо 90*15років(живе пенсіонер)/2(вони ж не помруть всі в один день а будуть помирати від 0 до 15)=600млн грн максимум Сильно вам це допоможе?
Підказка - лише із 90млн грн зібраних в перший рік через 30 років матимемо ~400млн.
UA написав:Суть роботи органів прокуратури це доїти бізнес. Це як звинувачувати вірус, що від нього хворіють та гинуть. Завдання професійного генпрокурора це стримувати апетити підлеглих, щоб ті не погубили країну.
щирий погляд типичного представника "органів". але скільки пафосу...