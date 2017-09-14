Ой+ написав:З Різдвом поважне панство! Християнської поведінки хоч на день. Електрики без обмежень.
Заряджальна лихоманка: чверть киян почали споживати більше світла під час відключень https://kiev.informator.ua/uk/zaryadzha ... idklyuchen Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами. Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.
Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.
вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко), потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт) сьогодні в ранку включив 3 кондіціонери (з 14 наявних), 2 газових котла і 1 електро.--на годину тільки(бо в нас зараз -5с (по відчуттям -22с, бо вітер 12м/с)-по факту спалив 6 газу і 15квт електрики за годину (витрати десь 115-120грн за годину)-підняв температуру у приміщеннях швидко з 14,5С до 16,2-16,5С
потім через 2 години прогріву залишив 1 газаовий котел (підігрів підлоги вимкнув, бо це дадаткові 5 кубів газу на день) і залишив 1 кондіціонер у великий залі. З такою економію буду мати десь 15,5-15,0спо всім приміщенням і витрати 150-200грн на день, якщо взагалі не топити -то буде 10с
(у спальні тримаю 19с коли маю енергію), бо при 15с я довго не витримаю,захворію
стосовно витрат енергії киянами-у мене дочка з зятем і дитиной маленькою мешкають у 25 поверхівкі, все на електріці, окрім опалення, 1200квт на місяць -це витрати у відносно теплому листопаді, взимку буде 1500-1800квт. в Києві температура два місяці буде -7с-5с Тому людям байдуже до цих експертів, треба дитей не заморозити
Цей вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану та заявив, що мобілізація після підписання угоди може бути скасована або проводитись частково
1. Підтвердження суверенітету України. 2. Угода про ненапад між РФ та Україною, моніторинг на лінії зіткнення. 3. Україна отримає міцні гарантії безпеки. 4. Чисельність ЗСУ — 800 тисяч у мирний час. 5. США, НАТО та ЄС нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо РФ вторгнеться — буде військова відповідь і відновлення санкцій. 6. РФ закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. 7. Україна стане членом ЄС у конкретно визначений час. 8. Пакет глобального розвитку для України, визначений в окремій угоді про інвестиції. 9. Створення кількох фондів для вирішення питань відновлення, залучення 800 млрд доларів. 10. Пришвидшення процесу укладення угоди про вільну торгівлю зі США. 11. Без’ядерний статус України. 12. ЗАЕС. Компромісу не знайшли. США пропонують спільне управління між Україною, США і РФ. 13. Освітні програми в школах, що сприяють толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. 14. Території. Один із варіантів — в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення і росія має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. США пропонують вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на «стоїмо, де стоїмо», то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму. 15. Україна та РФ зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. 16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Кінбурнська коса — демілітаризована. 17. Обмін військовополонених всіх на всіх. 18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. 19. Виконання угоди контролюватиме Рада миру на чолі з Трампом. 20. Повне припинення вогню після погодження угоди.
Человек - создан "по образу и подобию". Человек - наделен Разумом и Волей! Таким образом, Человек - обладает Свободой Выбора! И Ответственностью за Свой Выбор!
Вот и всё, 4-ре строчки определяют всё. Фактаж.
Если "ты" не обладаешь Разумом и Волей и не готов Выбирать своё будущее а потом нести Ответственность, "ты" -не человек а тупое животное.
Животное - живёт тогда, когда нужно Хозяину- Человеку!
Четыре строчки, которые я - рассказываю своим детям в детстве. Остальное - "производные инструменты".
Пусть не будет диктатуры ни отдельного человека, ни партии. Пусть живет диктатура трудового народа, пусть живут мозолистые руки крестьянина и рабочего. Долой политических спекулянтов! Долой насилие справа, долой насилие слева! Пусть живет власть народа Украины! Перед вами новая борьба. Боритесь – поборете!.. Пусть живет свобода печати, совести, собраний, союзов, забастовок, труда и профессий, неприкасаемость личности, мысли, жилища, убеждений и религии!
Человек - создан "по образу и подобию". Человек - наделен Разумом и Волей! Таким образом, Человек - обладает Свободой Выбора! И Ответственностью за Свой Выбор!
Вот и всё, 4-ре строчки определяют всё. Фактаж.
Если "ты" не обладаешь Разумом и Волей и не готов Выбирать своё будущее а потом нести Ответственность, "ты" -не человек а тупое животное.
Животное - живёт тогда, когда нужно Хозяину- Человеку!
Четыре строчки, которые я - рассказываю своим детям в детстве. Остальное - "производные инструменты".
Пусть не будет диктатуры ни отдельного человека, ни партии. Пусть живет диктатура трудового народа, пусть живут мозолистые руки крестьянина и рабочего. Долой политических спекулянтов! Долой насилие справа, долой насилие слева! Пусть живет власть народа Украины! Перед вами новая борьба. Боритесь – поборете!.. Пусть живет свобода печати, совести, собраний, союзов, забастовок, труда и профессий, неприкасаемость личности, мысли, жилища, убеждений и религии!
prodigy написав:вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квт у мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко), потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)
Точка зору визначається місцем сидіння. Але якщо хтось врубить 37 кВт, тому що має змогу і не має жодних бар'єрів, то відповідно хрущ на декілька десятків квартир буде довший час без електрики. Тому питання, що краще для суспільства в цілому, а не для конкретного індивідуму? Взагалі найкраще геометрична шкала за споживання, різна ціна у різний час, споживаєш 37 кВт в час пік, то плати відповідно. Все ж таки в час війни влада би мала напрягтись, щоб хоч гарантований мінімум забезпечити як найбільшому числу, а 1800 окрім опалення це вражає. Я от з чималою сім'єю до 100 вкладаюсь і першу чергу з мотивів солідарності. У 2014 народилась наймолодша дитина, якраз 10-не підвищення цін на газ, зразу загартувалась і рідко хворіє. А зимою бачив як пенси по сусідству відкривали навстіж вікна, бо наполегливо випалювали дотла субсидію, а то переживали що заберуть. Якось ось така свідомість і такий колективний результат як маємо.