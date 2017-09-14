Додано: Чет 25 гру, 2025 10:44

Ой+ написав: З Різдвом поважне панство!

Християнської поведінки хоч на день.

Електрики без обмежень.

Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії

Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами.

Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.

Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.

вибачте, якісь дурнуваті поради про 1квту мене великий будинок і коли у нас по 48 годин не було світла, то не працювали навіть газові котли (я не кажу про електро-котли і кондиціонери), в домі темп. 15-16с (я трохи захворів, бо замерз, спати при такій температурі важко),потім почали давати енергію з 2300 до 0900 (вмикаєш все і грієш будинок), влітку я заплатив 47700грн (збільшив потужність з 20квт до 37квт), тобто я тепер взмозі вмикати два електро-котри (сумарна їх потужність 36квт)сьогодні в ранку включив 3 кондіціонери (з 14 наявних), 2 газових котла і 1 електро.--на годину тільки(бо в нас зараз -5с (по відчуттям -22с, бо вітер 12м/с)-по факту спалив 6 газу і 15квт електрики за годину (витрати десь 115-120грн за годину)-підняв температуру у приміщеннях швидко з 14,5С до 16,2-16,5Спотім через 2 години прогріву залишив 1 газаовий котел (підігрів підлоги вимкнув, бо це дадаткові 5 кубів газу на день) і залишив 1 кондіціонер у великий залі. З такою економію буду мати десь 15,5-15,0спо всім приміщенням і витрати 150-200грн на день, якщо взагалі не топити -то буде 10с(у спальні тримаю 19с коли маю енергію), бо при 15с я довго не витримаю,захворіюстосовно витрат енергії киянами-у мене дочка з зятем і дитиной маленькою мешкають у 25 поверхівкі, все на електріці, окрім опалення, 1200квт на місяць -це витрати у відносно теплому листопаді, взимку буде 1500-1800квт. в Києві температура два місяці буде -7с-5сТому людям байдуже до цих експертів, треба дитей не заморозити