Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 25 гру, 2025 15:24
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
...
Коли наша влада відмовилась від заключення миру
в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.
а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...
Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.
це руські вигадки - від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було. НЕ БУЛО - звідки взагалі взялась ця маячня? хтось десь щось російською написав?.. а тепер ходять та розповідають - відмовився. от зараз подивимось, хто відмовиться..
Shaman
2
4
5
Додано: Чет 25 гру, 2025 15:31
Shaman написав: Banderlog написав:
Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.
це руські вигадки - від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було. НЕ БУЛО - звідки взагалі взялась ця маячня? хтось десь щось російською написав?.. а тепер ходять та розповідають - відмовився. от зараз подивимось, хто відмовиться..
ви все називаєте капітуляцією крім продовження війни. Насправді мирного плану в вас нема, тим більше плану перемоги. Все що пропонує Зе - давайте дальше воювати, щоб Путін не напав на нато
Banderlog
2
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 15:54
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...
Тут ти постійно брешеш. Від миру відмовився в стамбулі зеленський, і іншим заборонив вести переговори.
...... відмовився, а інших пропозицій не було. НЕ БУЛО - звідки ......
Естественно "НЕ БУЛО". Да и откуда им взяться-то - если услышав первую цену на "базаре" вся толпа "покупателей" с "базара" убежала - даже не пытаясь торговаться? - думали, что за ними вслед побегут упрашивать?
_hunter
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 16:01
Христос народився!
sashaqbl
Додано: Чет 25 гру, 2025 16:06
Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина.
Але не каже, що в нас теж. ЦЕ погана новина. І факт, і те, що про нього не говорять.
Хоча, з іншого боку, в зєднанні Білецького такої проблеми нема, в мене в полку теж. Хоча нову штатку заповнюють зі скрипом. Мені досі бракує водія. Ніхто не хоче?
Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.
sashaqbl
