Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 18:01

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Насправді мирного плану в вас нема, тим більше плану перемоги. Все що пропонує Зе - давайте дальше воювати, щоб Путін не напав на нато :lol:

Мирний план є, він пропонуєтьтся.
такий як зара пропонується треба було рік тому пропонувати, але ви тоді це називали зрадою і хотіли до останньої верби. І останнього комбайнера

Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча
Це ж ми, безбожники, знаємо про це

Як "Путін хоче миру" (с) твій, ми всі бачимо
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 18:04

  sashaqbl написав:Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина.

Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.

Ставки вже робляться на Polymarket. І нічого втішного там для нас нема. Гравці ставлять на війну до останнього українця.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 18:08

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Білецький каже, що протягом осені втрати в русні перевищують поповнення. Це позитивна новина.

Загалом, події розвиваються дедалі цікавіше. Можна би робити ставки, якби не доводилося брати участь в цьому.

Ставки вже робляться на Polymarket. І нічого втішного там для нас нема. Гравці ставлять на війну до останнього українця.

Як у тебе все погано ... ставки ... рука-лице ...
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 18:08

  pesikot написав:Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча



ну раз не брешете то давай блекаут в москві. Чи ще рано?
Іще раз, коли по твому плану демобілізація? Бо чую що піаніст обіцяє що мобілізації не буде після перемирря а як щодо демобілізації? Після кави в ялті?
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 18:13

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Брехня - то гріх, а ти у нас людина віруюча


ну раз не брешете то давай блекаут в москві. Чи ще рано?
Іще раз, коли по твому плану демобілізація? Бо чую що піаніст обіцяє що мобілізації не буде після перемирря а як щодо демобілізації? Після кави в ялті?

Таке відчуття, що ти брешешь з любові до брехні
Тому, навіть не пам"ятаєшь про що ти писав )
Мова йшла про тебе, що саме ти пишешь

Про демобілізацію я тобі багато разів писав, якщо ти не здатен це зрозуміти, то повторюватись мені немає жодного сенсу
pesikot
