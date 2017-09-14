RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:16

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:Раде срочно нужно сделать 2 вещи:
1. Дать больше полномочий ТЦК, что бы силовые методы принуждения стали законными.
2. Дать больше выбора мобилизованным, включая альтернативные виды повинностей: денежные (откуп), трудовая и т.д.
А то этот силовой отлов ярых нежелающих служить выглядит под любым ракурсом незаконным безпределом и только увеличивает число СЗЧ.

а де право першої брачної ночі вищосортним?

с какой целью интересуешься?
у кого отклеилась ситкивка той 3й сорт в лучшем случае, чаще просто выбраковка, ну прям как ты...
Прохожий
 
Повідомлень: 14237
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1460 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:19

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .

гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...

А ты за что воюешь?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:25

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .

гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...
гундяй про масові сзч? Чи про те що вже ідуть зі зброєю і гранатами?
Ну іди і сам воююй за то про шо тобі в вуха) за революцію й за конституцію .
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:ну то напиши ще раз, але правду - що вас трогати не можно а ті хто пішов 22му лохи.

Я тобі вже писав, що не потрібно жити в світі рожевих ілюзій
"Нєт очарованія - нет разочарованія"

Чомусь ти вирішив, що до кінця року точно буде демобілізація ... чому ти так вирішив, мені невідомо
Де ти про це прочитав, мені теж невідомо

Претензії виставляй до тих, у кого це ти прочитав, а не до мене

Я писав геть зовсім інше

Я не вважаю, що ті хто пішов в 22-му - лохі.
З чого ти так вирішив ? Мені теж невідомо

У мене до тих людей - велика повага

іди ти з своєю повагою лісом.
Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас?
Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються.
і вже почали масово іти зі зброєю.
хоть секретьте це хоть не секретьте,
на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .
не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))

Як в Різдво чорти московитські тебе захопили ...

Ваш час ?
Московити з тобою прийдуть і ви будете криваво колядувати ?

Ти про це ? ... святоша ти наша
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12953
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:27

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати .

гундяй нассал в ушко?
"воювати за владу" это от пропогандонов кацапских...
гундяй про масові сзч? Чи про те що вже ідуть зі зброєю і гранатами?
Ну іди і сам воююй за то про шо тобі в вуха) за революцію й за конституцію .

Не бухай ... чорт ти московитській

Хоча ... може ти Різдво святкуешь ? )))
Таємно )
І насвяткувався вже добряче )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12953
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
