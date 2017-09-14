Господар Вельзевула написав:Что устроил бы очередной Марат из народа? Новый 37-ой? И кто хуже-опричники или комсомольцы?
червоний терор почався не в 37 році. Особливість 37 тільки в тому що люди з народу добрались до організаторів 17 го і 33 року. Звідси і всі соплі ліберальної інтелігенції, бо тоді перестріляли "активістів" та революціонерів)
Як тебе, московита пре ..
Прям "явка с повиной" ...
З повинною чого? Я мав плакати що твоїх предків разом з ягодою в 37 розстріляли? Ви таки не розумієте про що я пишу що поки ви обжираєтесь і бухаєте мясорубки з по всім фронту від купянська до степногірська, і народ вже іде з позицій зі зброєю?.. чи мож в тебе є інші пояснення як можно зайти на ксп батальйону посеред гуляйполя? https://t.me/ssternenko/53424
На Гуляйпільському напрямку ситуація настільки «стабілізована», що ворог, певно вперше за останні роки, захопив командний пункт батальйону (!!!) разом із незнищенним майном та в тому числі засобами звʼязку та зберігання інформації.
Така подія — ще один гучний симптом системної кризи у війську. Не можна лишати систему в тому стані, що є зараз. Інакше завтра противник буде прориватися вже не на тактичну глибину, а на оперативно-тактичну.
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 25 гру, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз.
мзс рф закликає росіян утриматися від поїздок до ФРН без особливої потреби – цитують росЗМІ захарову. Причини наразі не приводяться. Проте захарова не могла утриматись від коментаря щодо миру для України. За її словами, Європа і не думає про мир, “продовжуючи ескалацію”. https://nua.in.ua/novosti/mir/u-mzs-rf- ... mechchyny/ Хто може пояснити, чому москалям до Німеччини вже зась?
Banderlog написав:Чуєш, трансопес ) мені до твоєї пянки діла нема, пий закусюй, поки народ 4 роки на фронті. Но знай, шо скоро і ми випєм. Як писав пророк українського народу Тарас Григорович Шевченко. Ой не пєть си горівочка, не пютси й меди. Не буд ети шинкувати прокляті жи ди, ой не пєси теє пиво а я буду пить ! Не дам же вам вражим ляхам добре в Україні жить! Алілуя!
а ти що, ще трохи тойво, "електрик", і відповідною символікою?
Член махновского штаба А. Чубенко впоследствии неоднократно давал показания следователям ЧК и ОГПУ Украины по факту убийства Григорьева. Он показал, что после махновских делегатов часа через два прибыл сам Григорьев вместе со своим штабом. «При входе Григорьева его первыми словами были: «А у вас тут жидов нет?» Кто-то ему ответил, что есть. Он заявил: «Так будем бить!» В это время подошёл Махно и спросил: «Это ваш универсал?». Григорьев ответил: «Да, мой!». Махно ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, что он немного с ним не согласен.
Banderlog написав:іди ти з своєю повагою лісом. Ілюзій в шо що це скоро закінчиться? Чи шо воювати ще комусь треба крім нас? Так от я тобі скажу, щоб і в тебе не було ілюзій , люди розбігаються. і вже почали масово іти зі зброєю. хоть секретьте це хоть не секретьте, на фронті настрої не особо за цю владу вже мало хто хоче воювати . не буде миру то гради знову будуть лупашити по чернігові, вся справа в часі. Але колядуй, їж пий бо скоро прийде наш час заколядувати))))
як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.
йди відпочивай, бо вже дах в тебе їде...
хай їде. Тобі яйцун, яке діло до мого даху ? ти цу хрєнь і долярчику писав про щось треба мати. Справивси він? Нє, друже, так не буде як вам хочеться... так не буде! І таких як ти ще до мене доставлять, а може і тебе)
доставлять, доставлять - перевірити, як так херр майор майно своє наживає... а то все йому лаври Міндіча не дають спокою - такі гроші й повз нього...
ти тут вирішив на всіх лайна накинути? поки більше на тобі...
Член махновского штаба А. Чубенко впоследствии неоднократно давал показания следователям ЧК и ОГПУ Украины по факту убийства Григорьева. Он показал, что после махновских делегатов часа через два прибыл сам Григорьев вместе со своим штабом. «При входе Григорьева его первыми словами были: «А у вас тут жидов нет?» Кто-то ему ответил, что есть. Он заявил: «Так будем бить!» В это время подошёл Махно и спросил: «Это ваш универсал?». Григорьев ответил: «Да, мой!». Махно ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, что он немного с ним не согласен
я теж трохи не згоден. Сентиментильний став на старість. В молодості общався на тему поезії з юристками. Серед них є й красиві, не у всіх очі на викат як в гринчук Но більшість вже виїхало, молодих нема, лиш старі. А всяка стара баба відьма