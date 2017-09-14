RSS
  #<1 ... 16263162641626516266>
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Купьянськ це Харківська обл. - визначається анкориджськими домовленностями
Гуляйполе - Запорізька, визначається ЛБЗ
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:52

fox767676
Купянськ в піддавки віддали?
Hotab
 
Повідомлень: 17422
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:53

  GALeon написав:проте Гуляйполе все....

3 недели назад и Купянск было "всё". Не понимаю зачем так торопиться с диагнозами, когда ситуация на фронте маятником качается, и гулйяполе полностью не окупировано? КОгда фронт преедвинется и окупированый город будет уже за спиной ЛБЗ тогда и пишите своё "всё".
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:56

  UA написав:Араби на вантажівках християн з Різдвом будуть вітать.
Коли прийдуть до видворення мусульман з ЕС, кого на їх місце завезуть?

Їх не для того завозили і проплачували соціалку щоб зарараз вивозити.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:01

  Hotab написав:fox767676
Купянськ в піддавки віддали?


пріоритети зусиль
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:02

  fox767676 написав:
  Hotab написав:fox767676
Купянськ в піддавки віддали?


пріоритети зусиль

Жесть доброй воли, очевидно же, как вы недогадались, хотели бы, давно киев за 3 дня.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:03

  alex_dvornichenko написав:
  GALeon написав:проте Гуляйполе все....

3 недели назад и Купянск было "всё". Не понимаю зачем так торопиться с диагнозами, когда ситуация на фронте маятником качается, и гулйяполе полностью не окупировано? КОгда фронт преедвинется и окупированый город будет уже за спиной ЛБЗ тогда и пишите своё "всё".

Так и про DeepState можно написать - “зачем эта карта?".
Понятно, что почти любую "проблему" можно решить - просто отдав приказ "отбить любой ценой" - и перекинув чуть техники из загажника. Но про это там чуть раньше писаьи: сколько в таком режиме петлять получится?
_hunter
 
Повідомлень: 11192
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну


отдав приказ "отбить любой ценой"

класичне знецінення російськими іпсо-шниками успіхів ЗСУ
Hotab
 
Повідомлень: 17422
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:06

  Hotab написав:prodigy



електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини


Можливо і ні)
Треба рахувати)
Якщо вам не треба саме ще одне авто (достатньо одного) , а береться воно виключно для поїздок «на дешевій (безкоштовній) електриці по місту щоб економити» , то що ми маємо?
1 авто не їздить. Але все одно з роками дешевшає
Друге авто їздить (майже) безкоштовно на електриці, але також стрімко дешевшає.
Чи не перекриє оте з роками здешевлення китайської електрички гіпотетичні витрати на бензин першого (основного) і єдиного авто?)))


мабуть, що ніколи не перекриє (тільки часткого компенсує)
електрокар-це різні емоції від авто, багато хто хоче спробувати
два роки дивлюсь різних блогерів-деякі кажуть таке: після 70к пробігу на електрокарі, хочу знов відчути рев двигуна, турбояму чи ще щось, шо дає двс, але на іншому рівні (типу після TESLA бажають Porschre 911)
у мене стареньки Lexus RX350 2006 (пробіг 77к)-все влаштовує і не бачу сенсу купувати електрічку за 35-40к тим паче під час війни, але як би хтось подарував-то не відмовився :mrgreen:
кожного року прогрес рухає ринок, припускаю що у 2030 гібридні авто будуть мати батарею 100квт (сьогодні вже 70квт) і мати пробіг за 1500км без підзарядки і на одному баку пального (ось тоді і поговорим)
prodigy
 
Повідомлень: 12968
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3358 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:09


The Guardian: Після втрат ЗСУ на Курщині в України майже не залишилося резервів військ: людей вистачає лише, щоб якось утримувати лінію фронту, ...
Допотужнічались.
Schmit
 
Повідомлень: 5326
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16263162641626516266>
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog, SATAN і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

