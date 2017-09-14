|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:22
Hotab написав:
класичне знецінення російськими іпсо-шниками успіхів ЗСУ
ЗСУ стрибнули вище голови
як для бідної деградуючої країни фантастичний результат
далі шо?
двно прийшов час перестати потужнічати а фіксувати збитки\здобутки інакше тоді точно зусилля ЗСУ підуть прахом
fox767676
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:23
Hotab написав:
отдав приказ "отбить любой ценой"
класичне знецінення російськими іпсо-шниками
Выглядит как класичне знецінення работы пожарных...
Но, может быть, не нужно до пожаров доводить? 🤔
_hunter
2
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:53
не нужно до пожаров доводить?
Хто замутить петицію президенту, включити в відділ оперативного планування ГШ українського біженця в Німеччині? З забезпеченням безкоштовних квитків 1 класу на потяг Гамбург - Київ , як цінного спеціаліста .
Hotab
6
6
4
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:55
Маттаб - ты вже у окопе поряд з Манько у ГуляйПоле?
барабашов
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:58
alex_dvornichenko написав: fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
Купянськ в піддавки віддали?
пріоритети зусиль
Жесть доброй воли, очевидно же, как вы недогадались, хотели бы, давно киев за 3 дня.
ви глупа та боягузлива людина з майдану
тільки йорнічати здатні
а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні
fox767676
