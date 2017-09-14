RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16263162641626516266
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:класичне знецінення російськими іпсо-шниками успіхів ЗСУ


ЗСУ стрибнули вище голови
як для бідної деградуючої країни фантастичний результат
далі шо?
двно прийшов час перестати потужнічати а фіксувати збитки\здобутки інакше тоді точно зусилля ЗСУ підуть прахом
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:23

  Hotab написав:

отдав приказ "отбить любой ценой"

класичне знецінення російськими іпсо-шниками

Выглядит как класичне знецінення работы пожарных...
Но, может быть, не нужно до пожаров доводить? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11192
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну


не нужно до пожаров доводить?


Хто замутить петицію президенту, включити в відділ оперативного планування ГШ українського біженця в Німеччині? З забезпеченням безкоштовних квитків 1 класу на потяг Гамбург - Київ , як цінного спеціаліста .
Hotab
 
Повідомлень: 17422
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Маттаб - ты вже у окопе поряд з Манько у ГуляйПоле?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5553
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:58

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:fox767676
Купянськ в піддавки віддали?


пріоритети зусиль

Жесть доброй воли, очевидно же, как вы недогадались, хотели бы, давно киев за 3 дня.

ви глупа та боягузлива людина з майдану
тільки йорнічати здатні
а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16263162641626516266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog, SATAN і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 177328
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 374764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1074830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15333)
26.12.2025 13:53
Revolut (118)
26.12.2025 12:28
Ринок ОВДП (10412)
26.12.2025 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.