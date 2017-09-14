Ми такі бідні, бо в нас кілька разів крала чужа влада (імперіалісти), далі крала власна влада, а зачасту ще власна влада і неефективно керувала...
з 15 серпня 1971 Річард Ніксон запустив друкарський станок, просто раніше була більш компетентна влада, яка не зловживала станком постійно.
зараз створили такі умови, що з кожним роком заробити першу тону золота (еквівалент мільйону $ до запуску піраміди), все важче і важче.
1.Ніхто з притомних людей не рахує інвестиції в гривнях.
2.Не бачу нічого спільного між інвестуванням і війною.
3.У війни також є критерії. Головний - території. СРСР отримав додаткові території по результатах війни - значить переміг.
Британія - не перемогла. Перемогли союзники. Перемога Британії - це фікція, лозунг, а не факт. Це для піпла, щоб він схавав.
Це все достатньо прості речі. Дивно що ви не розумієте їх.
Це абсолютний брєд. Це смішно читати.
Це більш менш вірно.
І що?
А це заборонено? США заборонено таке робити? Звичайно ні.
В своїй країні кожен робить що хоче.
Яку ви побачили тут проблему?
Хіба Британія не входила в союзники ?
Цікава логіка, СРСР - типа переміг, союзники ні до чого
Але у випадку Британії, то не Британія не перемогла, то союзники
де я сказав, що Заборонено?
Нажаль (для нас) - можна робити все, якщо не буде Покарання!
А Сильних - не карають
Например, Британская Империя стала сильной не потому, что у неё "родючi землi"
Бритнацы - поставили под контроль, в свое время, Половину Мира!
Внимание - "Захватнические войны"! Массовый геноцид населения! Миллионы трупов, всё- ради того, чтобы сделать Британию всемогущей!
И что? Мы - Восхищаемся ими!
Аналогично Римская Империя, богатство которой расстворилось среди европейских элит.
Франция, Германия - всё там же и тем же по тому же месту!
Речь Посполита! Продолжать?
Александр Македонский! В принципе, тот же Гитлер, но ещё более кровавый!
Йой! Памятники ставят!
Представляете? Он сотни тысяч "на куски рубил", ему памятник... возвеличивающий!
НИКОМУ, повторяю, НИКОМУ из "Честных, Добрых, Смиренных" - памятники такие не ставят, как убийцам и агрессорам!
Ротшильды - построли Свою Империю!
ФРС - свою, просто Стоя можно аплодировать!
И есть много интересных фактов, что и как работает!
Правда, любые ссылки, даже на Иностранные материалы - удаляются!
Хотя, я понимаю почему!
Всем нужны "верующие свидетели гудущих над вишней хрущей"
Предполагается, что украинец и фондовый рынок - Несовместимы!
Так виглядає.
Далі ж ви пишете:
Виглядає так що це США винуваті в смерті СРСР. Ні. Це не так.
США робили те що вважали за потрібне, вони не діяли проти СРСР.
СРСР здох тому що радянська система виявилась слабкою і все.
А колись і США(як система) здохне, вже є ознаки здихання. Хто у вас буде винувати? Напевно Китай.
Станок був запущений в 1944 році на конференції в Бреттон-Вудсі. Саме тоді почався друк.
А в 1971 світ відчув наслідки - зрозумів нарешті що долар не забезпечений золотом на 100%.
Люди!
Во всём - виноваты Люди!
СССР - был нежизнеспособен из-за... идеологии коммунизма, которую извратили "Швондеры"!
То есть, в СССР сформировался Класс "партноменклатуры", так сказать Элита, которая тупа по своей сути и алчна и.. стадо рабов!
Вот рабы, которые ждали от "партии и правительства правильных решений", не способны влиять на происходящее в силу своей инфантильности и тоже, тупости.
СССР - был не нужен савецким людям, потому его и никто не хотел защищать в 1990-1991.
СССР НЕ ДАВАЛ простому человеку того, что он - хотел.
Всё просто. Проводите параллель, ответы на поверхности!
Доллар был обеспечен ЗОЛОТОМ!
Они печатали и давали ГАРАНТИИ!
Не так. Мир прекрасно понимал, что печатают но Верил - что всё напечатанное, обеспечено Золотым Запасом!
В 1971 - Официально ОТВЯЗАЛИ бакс от золота!
И что сделал народ?
Ринулся покупать Акции, Инвестировать... ну а куда девать "просто бумагу"?
Акции выросли, спрос на всё попёр вверх - США пошли в рост!
Аналогично в 2009-м году, Бернанке спасал мир от Кризиса, разбрасывая баксы!
Я уже молчу за 2019, когда на фоне Короноцирка - нефть в ноль уронили!
И сразу же, печатный станок- на всю!
Вы же умный?
Какая Инфляция была в США в 2021 году? Около 9%!
Вы представляете, что для первой в мире экономики, для доллара(основная валюта фондирования) Инфляция в 9%!
Да это ППЦ !
Войны не могло не быть.
Всё просто и понятно.
ну, телепузики и марафоны это не говорят! Это, простым не надо, не интересно им, что будет и как!
Рада и Король - всё решат!
Заграница нам поможет!
Так проще жить!
