Хм.
Ну посмотрим скоро,хватило щелбанов или еще нужно.
|
|
|
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:30
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:35
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:38
справжній епос
Вікі
Махно вкрай негативно ставився до Центральної Ради, вважаючи її контрреволюційною владою. Він називав прихильників Центральної Ради класовими ворогами, шовіністами та «ворогами братнього єднання українського народу з російським», проводив з ними боротьбу і влаштовував проти них терористичні акти. Махно називав «гайдамашнею» та бандами гайдамацькі курені та інші військові підрозділи Центральної Ради
...
Відповідно до домовленості з більшовиками, повстанська армія формально увійшла до складу Української радянської армії і згодом одержала назву «третя бригада Першої Задніпровської дивізії» (командувач дивізії Павло Дибенко), до складу якої входили також повстанські загони отамана Никифора Григор'єва під назвою «перша бригада Першої Задніпровської дивізії». Махно та Григор'єв отримали звання комбригів Червоної армії.
Ти би ще би пісню расторгуєва ще вставив для повноти картини
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 26 гру, 2025 22:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:49
Да мне Ваш Христос побоку!
Я его не терзал, не убивал и на Крест не вешал!
Вы сами, люди, всё сами! И никто вас не искушал, поверьте на слово!
Ваша Зависть, Алчность и Ненависть ко всему, что говорит Правду - не от Люцифера а ... от животной сущности.
не буду углубляться, даже не интересно...
Ваш путь, это Ваш путь!
Тут, вот что Гуляйполе:
Носители информации не уничтожили!
А если там остался у кого смартфон с открытой страничкой finance.ua?
думаю, наши сидели без связи и не имели представления, сколько врагов, трое или тысяча.
Снова посмотрел "колонку новостей" вот на informer.ua и пр.
Жесть! Капец! "Гiбридне голосування"!
Зеленський хоче внести "Мирний План" на референдум!
Бл...я, ну хто пiде на референдум, якщо вiрогiднiсть терактiв чи прильоту - буде зашкалювати! Запорiжжя, Харкiв - якi вибори? Який у бiса референдум?
Це у Чернiвцях прильот один на мiсяць, Харкiв ху...ть кожен день!
Вибори?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:05
ще один сердечний приступ
ще один сердечний приступ
Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:19
А хто цю ЦР очолював? радянський академік Грушевський?
А чого французи виправдали вбивцю Петлюри ? Може через тих cfvb[ гайдамаків ?
А хто повалив більш-менш стабільний режим гетьманату, щоб через 2 місяці здати Київ більшовикам ?
Те, що ці хлопомани не спромоглися схилити махновців на свій бік говорить про їх інтелектуальну та організаційну імпотенцію. Вони розстріляли найкращого свого полковода Болбочана. Бо "рагулі", якщо користуватися термінологіею UA .
Я би додав - халамидники та хунхузи.
Навіть більшовики так своїми кадрами не кидалися тоді.
Додано: Суб 27 гру, 2025 00:46
Шо за чуш про внєшні прізнакі рода? по вашому були якісь первинно чисті роди, які згодом попереводились через топтаніє хрєн зна ким? окрім того асоціація основної маси чомусь з підтоптаними а не з тими хто топтав. Щодо приплоду від насильства ви забуваєте, що толерантність тогочасних чоловіків до чужого приплоду була чуть нища ніж зараз, а дитяча смертність в рази як не на порядок вища. Це зараз сильна нєзавісіма жінка здатна виростити дітей сама, тоді без опору на чоловіка її доля була незавидна.
