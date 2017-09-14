RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:01

fox767676 Тим більше він не характерен для українок


Вы путаете.
У женщин - другие гаплогруппы--- мтДНК

Баб, не завозили, делать больше нечего

Морда и гаплогруппа, это разное.
Морда может дочке от папы передаваться, но это не связано с мтДНК

Женщина - на самом деле более важна, нежели Мужик!
Вы не поверите, но 2/3 интеллекта - передается потомству именно по женской линии!
У умных баб - рождаются умные дети.

Но Интеллект - не будет интеллектом, если не дать БАЗУ, Образование!
И вот с этим, у нас проблемы, т.к. образование - ГОВЕННОЕ.
Хуже нашего нынешнего образования, найти сложно.
За Образование, Воспитание - вопросы к мужикам, они же всем Керують?

Украинским женщинам... просто, не повезло с мужиками! :)
SATAN
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:06

Я реально устал.
Ребята, уровень форума - на уровне первых классов СШ.
Что в финансах, что в генетике...уверен, аналогично и в программировании будет и с авто, даже не сомневаюсь, большинство не знает - как устроена его "автiвка!

Пустая трата времени для меня.
Вы тут сами , "Борiтесь, можливо поборете!"

Шевченка не читать!
Он всю натуру высветил вот Покорность, поиск iноземного Пана тощо.
Кобзар -дуже переймався долею народу але, не мiг визнати, що який народ - така й доля.
Спiвчуваю йому... :(
SATAN
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:26

fox767676
По существу, не потянете.

Вбрасываю.
Куда исчез хазарский каганат, который Святослав так усиленно "громил"?
Огромнейшее, мощнейшее Государство со своим судом, армией, торговыми связями!
Вы поверили, что Каганат вот взял и умер?
Да нет!
Они Умные и когда поняли, что "киевская Русь" их в покое не оставит.... СДАЛИСЬ!
Влились в Киевскую Русь!
И благодаря высокому Интеллекту, фактически заняли ведущую роль как в Управлении, так и в Торговле!
Мати Володимира Великого - хазарка.
Самого Володимира Великого - називали каган.

Я же говорю, не потянете Вы уровня, у Вас всё перевернётся.

Это "низы" дерутся за сухарики, наверху - всё по-Взрослому

Так и сейчас, Судьбу Украины решают очень Серьезные люди а Трамп и пр., просто доносят какие-то варианты, притом не факт - что это реализуемо.

Всё, Сами. Дальше - сами.

ОФФ! Ветка о цене недвиги в Киеве, самое веселое.
Мавроди бы гордился.
SATAN
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...
ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.

Але ж він правий. Якщо нам пощастить, то мир скоріш буде і значною мірою на умовах раші. І проблема не в московському патріархаті чи в ждунах. Проблема в ухилянтах. Ні ти ні пісікіт на фронт іти не готові. А ті, хто тут, втомилися бути лохами.
До речі, в мене в полку досі вакансія бухгалтера. Мені досі не дали водія. В бандерлога в бригаді теж купа вакансій. Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тому що в них ті самі проблеми, й не треба перехвалювати міць Раші. тупо гнати людей на забій не так легко, як здається... а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...

Так, в них ті ж самі проблеми, погоджуюся. Рівень брехні вищий, рівень міцності перевищений. І ми можемо перемогти, я в цьому абсолютно впевнений. Для цього просто треба підняти свою сраку і мобілізуватися.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:43

  SATAN написав:fox767676
По существу, не потянете.

Вбрасываю.
Куда исчез хазарский каганат, который Святослав так усиленно "громил"?
Огромнейшее, мощнейшее Государство со своим судом, армией, торговыми связями!
Вы поверили, что Каганат вот взял и умер?
Да нет!
Они Умные и когда поняли, что "киевская Русь" их в покое не оставит.... СДАЛИСЬ!
Влились в Киевскую Русь!
И благодаря высокому Интеллекту, фактически заняли ведущую роль как в Управлении, так и в Торговле!
Мати Володимира Великого - хазарка.
Самого Володимира Великого - називали каган.

Я же говорю, не потянете Вы уровня, у Вас всё перевернётся.

Это "низы" дерутся за сухарики, наверху - всё по-Взрослому

Так и сейчас, Судьбу Украины решают очень Серьезные люди а Трамп и пр., просто доносят какие-то варианты, притом не факт - что это реализуемо.

Всё, Сами. Дальше - сами.

ОФФ! Ветка о цене недвиги в Киеве, самое веселое.
Мавроди бы гордился.

Впечатление шо они ничего не решают , решают другие , это перхоть
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  SATAN написав:Жили не тужили и размножались! Пели-плясали, бегали в веночках и пр. Резвились!

Но, Кочевые народы, например "монголо-тататры" - своими бандами совершали Налёты.
Всех местных мужиков, кто оказывал сопротивление - убивали, баб - Тра-хали, набивали жратвой повозки и сваливали на несколько лет,пока "в заповеднике" снова не восстановится хозяйство!
И так, по кругу, как "отбирать у лесных пчёл мёд".

Так вот, с годами... сами славяне, стали рождаться похожими на кочевников


трындец какое примитивное понимание
но проявлю выдержку, растолкую
во первых степная часть Украина всегда была за кочевниками - сначала ираноязычными потом тюркскими
балтославяне ютились в лесах полесья и северней
лесостепи - место контакта и симбиоза, например черняховская культура - готы, соавяне и остатки скифов жили вместе. племя Антов как резултат этого симбиоза.
потом вместо иранских племен пришли тюркские - враги-печенеги в степи, а в лесостепи союзники - торки, берендеи, черкассы . Западней, биже к Збручу - черные клобуки( каракалпаки) - флайман подтвердит, югозападней - гагаузы.
Метисация славян с СОЮЗНЫМИ тюрками дала болоховцев (с каракалпаками), бродников(с черкассами и берендеями), берладников (с гагаузами)
а вы тут про какие-то изнасилования плач ярославны льете
Потомки разгоромленного Тохтамышем Мамая , пошшли в черниговвкую (северскую )
землю, оснавали на правах федератов ВКЛ свое княжество Мансура. Нормально там смешались местными, потому что те уже не были чистыми славянами - в этногенензе северян принимали участия иранских племен севров. Приняли православие , дали начало роду Глинских и казаков-Мамаев
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B8%D0%B9
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 27 гру, 2025 12:46, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  SATAN написав:Зеленский, Порошенко, Пигчук, Коломойский - явно из разных "Колен" и что из Объединяет кроме "Законов Украины" и финансовых интересов?

а ти, можна подумати, такий глупий не знаєщ
flyman
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 12:50

2/3 интеллекта, це як?

  SATAN написав:
fox767676 Тим більше він не характерен для українок


Вы путаете.
У женщин - другие гаплогруппы--- мтДНК

Баб, не завозили, делать больше нечего

Морда и гаплогруппа, это разное.
Морда может дочке от папы передаваться, но это не связано с мтДНК

Женщина - на самом деле более важна, нежели Мужик!
Вы не поверите, но 2/3 интеллекта - передается потомству именно по женской линии!
У умных баб - рождаются умные дети.

Но Интеллект - не будет интеллектом, если не дать БАЗУ, Образование!
И вот с этим, у нас проблемы, т.к. образование - ГОВЕННОЕ.
Хуже нашего нынешнего образования, найти сложно.
За Образование, Воспитание - вопросы к мужикам, они же всем Керують?

Украинским женщинам... просто, не повезло с мужиками! :)

почав із мтДНК закінчив чухньою, браво
flyman
знову іпсо

  SATAN написав:fox767676
По существу, не потянете.

Вбрасываю.
Куда исчез хазарский каганат, который Святослав так усиленно "громил"?
Огромнейшее, мощнейшее Государство со своим судом, армией, торговыми связями!
Вы поверили, что Каганат вот взял и умер?
Да нет!
Они Умные и когда поняли, что "киевская Русь" их в покое не оставит.... СДАЛИСЬ!
Влились в Киевскую Русь!
И благодаря высокому Интеллекту, фактически заняли ведущую роль как в Управлении, так и в Торговле!
Мати Володимира Великого - хазарка.
Самого Володимира Великого - називали каган.

Я же говорю, не потянете Вы уровня, у Вас всё перевернётся.

Это "низы" дерутся за сухарики, наверху - всё по-Взрослому

Так и сейчас, Судьбу Украины решают очень Серьезные люди а Трамп и пр., просто доносят какие-то варианты, притом не факт - что это реализуемо.

Всё, Сами. Дальше - сами.

ОФФ! Ветка о цене недвиги в Киеве, самое веселое.
Мавроди бы гордился.

дочка древлянського князя Мала а не хозарка.
Може адміністрація забанить цього хазаро-половецького мордовсько-ерзь печеніга , бо він тут буде задовбувати лекціями про отца городов московських
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 гру, 2025 12:55, всього редагувалось 1 раз.
