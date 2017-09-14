Додано: Суб 27 гру, 2025 12:26

fox767676

По существу, не потянете.



Вбрасываю.

Куда исчез хазарский каганат, который Святослав так усиленно "громил"?

Огромнейшее, мощнейшее Государство со своим судом, армией, торговыми связями!

Вы поверили, что Каганат вот взял и умер?

Да нет!

Они Умные и когда поняли, что "киевская Русь" их в покое не оставит.... СДАЛИСЬ!

Влились в Киевскую Русь!

И благодаря высокому Интеллекту, фактически заняли ведущую роль как в Управлении, так и в Торговле!

Мати Володимира Великого - хазарка.

Самого Володимира Великого - називали каган.



Я же говорю, не потянете Вы уровня, у Вас всё перевернётся.



Это "низы" дерутся за сухарики, наверху - всё по-Взрослому



Так и сейчас, Судьбу Украины решают очень Серьезные люди а Трамп и пр., просто доносят какие-то варианты, притом не факт - что это реализуемо.



Всё, Сами. Дальше - сами.



