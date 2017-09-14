fox767676 Тим більше він не характерен для українок
Вы путаете. У женщин - другие гаплогруппы--- мтДНК
Баб, не завозили, делать больше нечего
Морда и гаплогруппа, это разное. Морда может дочке от папы передаваться, но это не связано с мтДНК
Женщина - на самом деле более важна, нежели Мужик! Вы не поверите, но 2/3 интеллекта - передается потомству именно по женской линии! У умных баб - рождаются умные дети.
Но Интеллект - не будет интеллектом, если не дать БАЗУ, Образование! И вот с этим, у нас проблемы, т.к. образование - ГОВЕННОЕ. Хуже нашего нынешнего образования, найти сложно. За Образование, Воспитание - вопросы к мужикам, они же всем Керують?
Украинским женщинам... просто, не повезло с мужиками!
Я реально устал. Ребята, уровень форума - на уровне первых классов СШ. Что в финансах, что в генетике...уверен, аналогично и в программировании будет и с авто, даже не сомневаюсь, большинство не знает - как устроена его "автiвка!
Пустая трата времени для меня. Вы тут сами , "Борiтесь, можливо поборете!"
Шевченка не читать! Он всю натуру высветил вот Покорность, поиск iноземного Пана тощо. Кобзар -дуже переймався долею народу але, не мiг визнати, що який народ - така й доля. Спiвчуваю йому...
Вбрасываю. Куда исчез хазарский каганат, который Святослав так усиленно "громил"? Огромнейшее, мощнейшее Государство со своим судом, армией, торговыми связями! Вы поверили, что Каганат вот взял и умер? Да нет! Они Умные и когда поняли, что "киевская Русь" их в покое не оставит.... СДАЛИСЬ! Влились в Киевскую Русь! И благодаря высокому Интеллекту, фактически заняли ведущую роль как в Управлении, так и в Торговле! Мати Володимира Великого - хазарка. Самого Володимира Великого - називали каган.
Я же говорю, не потянете Вы уровня, у Вас всё перевернётся.
Это "низы" дерутся за сухарики, наверху - всё по-Взрослому
Так и сейчас, Судьбу Украины решают очень Серьезные люди а Трамп и пр., просто доносят какие-то варианты, притом не факт - что это реализуемо.
Всё, Сами. Дальше - сами.
ОФФ! Ветка о цене недвиги в Киеве, самое веселое. Мавроди бы гордился.
Shaman написав:як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів... ваш час - це чий? московитське пре? а якщо про СЗЧ зі зброєю - то для цього дещо мати, а ти яе прихвостень Яника явно без цього, куди скажуть, туди й підеш - але так, грозитися можеш.
Але ж він правий. Якщо нам пощастить, то мир скоріш буде і значною мірою на умовах раші. І проблема не в московському патріархаті чи в ждунах. Проблема в ухилянтах. Ні ти ні пісікіт на фронт іти не готові. А ті, хто тут, втомилися бути лохами. До речі, в мене в полку досі вакансія бухгалтера. Мені досі не дали водія. В бандерлога в бригаді теж купа вакансій. Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?
Shaman написав:тому що в них ті самі проблеми, й не треба перехвалювати міць Раші. тупо гнати людей на забій не так легко, як здається... а рівень брехні в них в як в пропаганді, так й у доповідях - на порядки вищий...
Так, в них ті ж самі проблеми, погоджуюся. Рівень брехні вищий, рівень міцності перевищений. І ми можемо перемогти, я в цьому абсолютно впевнений. Для цього просто треба підняти свою сраку і мобілізуватися.
Впечатление шо они ничего не решают , решают другие , это перхоть
SATAN написав:Жили не тужили и размножались! Пели-плясали, бегали в веночках и пр. Резвились!
Но, Кочевые народы, например "монголо-тататры" - своими бандами совершали Налёты. Всех местных мужиков, кто оказывал сопротивление - убивали, баб - Тра-хали, набивали жратвой повозки и сваливали на несколько лет,пока "в заповеднике" снова не восстановится хозяйство! И так, по кругу, как "отбирать у лесных пчёл мёд".
Так вот, с годами... сами славяне, стали рождаться похожими на кочевников
трындец какое примитивное понимание но проявлю выдержку, растолкую во первых степная часть Украина всегда была за кочевниками - сначала ираноязычными потом тюркскими балтославяне ютились в лесах полесья и северней лесостепи - место контакта и симбиоза, например черняховская культура - готы, соавяне и остатки скифов жили вместе. племя Антов как резултат этого симбиоза. потом вместо иранских племен пришли тюркские - враги-печенеги в степи, а в лесостепи союзники - торки, берендеи, черкассы . Западней, биже к Збручу - черные клобуки( каракалпаки) - флайман подтвердит, югозападней - гагаузы. Метисация славян с СОЮЗНЫМИ тюрками дала болоховцев (с каракалпаками), бродников(с черкассами и берендеями), берладников (с гагаузами) а вы тут про какие-то изнасилования плач ярославны льете Потомки разгоромленного Тохтамышем Мамая , пошшли в черниговвкую (северскую ) землю, оснавали на правах федератов ВКЛ свое княжество Мансура. Нормально там смешались местными, потому что те уже не были чистыми славянами - в этногенензе северян принимали участия иранских племен севров. Приняли православие , дали начало роду Глинских и казаков-Мамаев https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B8%D0%B9
дочка древлянського князя Мала а не хозарка. Може адміністрація забанить цього хазаро-половецького мордовсько-ерзь печеніга , бо він тут буде задовбувати лекціями про отца городов московських
