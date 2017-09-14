Додано: Суб 27 гру, 2025 14:21

sashaqbl написав: Shaman написав: як тебе понесло... може скінчиться, може й ні. якщо не скінчиться, то лише через небажання Раші - ти про оце постійно ухиляєшся. що тоді робити, подивимось... не переймайся - доставлять до тебе закарпатця та пару боровів...

Але ж він правий. Якщо нам пощастить, то мир скоріш буде і значною мірою на умовах раші. І проблема не в московському патріархаті чи в ждунах. Проблема в ухилянтах. Ні ти ні пісікіт на фронт іти не готові. А ті, хто тут, втомилися бути лохами.

в тому що народ на фронті стомився - так, правий. я власне через це вже більше року кажу про різні умови перемир'я.але через втому починати накидати на тих, хто в тилу. найцікавіше, що накидають саме на таких, хто має проукраїнські погляди. відвертих ухилянтів, як прямо показують, що вони всіх на одному місці крутили - чомусь не зачіпають. тобто будемо ще одне протистояння підживлювати - військові проти цивільних?..оскільки населення не готове далі воювати, то поки зупиняємось на тому зо маємо. поточний варіант теж можна підписати. це надасть Україні МОЖЛИВІСТЬ. як країна цим скористається - питання відкрите. з того, що я тут читає - МОЖЛИВІСТЬ дуже хитка, не так багато людей готові щось робити, більшість лише розповідає, як все погано...й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. цікаво, чого ви так вписуєтесь за Бандерлога?.. він за себе може сам постояти