Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:52
Hotab написав:
Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..
Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.
_hunter
Повідомлень: 11194
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:59
fox767676 написав: холява написав:
Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?
з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
Номерний знову в погребці з вином засів
"Працюю it-компанії"
князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж… ж… ж… Иной раз и министр… Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев. Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом.
И странно: директор уехал, – куда уехал, неизвестно.
Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – нет, мудрёно. Кажется и легко на вид, а рассмотришь – просто чёрт возьми! После видят, нечего делать, – ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? – я спрашиваю.
«Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдёт до государя, ну да и послужной список тоже… «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я…» И точно: бывало, как прохожу через департамент – просто землетрясенье, всё дрожит и трясётся, как лист. Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее. О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш… (Поскальзывается и чуть-чуть не шлёпается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)
pesikot
Повідомлень: 12958
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:00
_hunter написав: Hotab написав:
Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..
Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.
Кризиса ? Ты опять про СВО ? ))
pesikot
Повідомлень: 12958
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:03
_hunter написав: Hotab написав:
Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..
Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.
Просто критикую і тролю те, що кажуть інші.
«чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать»(с) hunter
Hotab
Повідомлень: 17427
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2555 раз.
6
6
4
