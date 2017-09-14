RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:52

  Hotab написав:Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..

Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.
_hunter
 
Повідомлень: 11195
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 14:59

  fox767676 написав:
  холява написав:Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?


з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...

Номерний знову в погребці з вином засів

"Працюю it-компанії"

князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж… ж… ж… Иной раз и министр… Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев. Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом.
И странно: директор уехал, – куда уехал, неизвестно.
Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – нет, мудрёно. Кажется и легко на вид, а рассмотришь – просто чёрт возьми! После видят, нечего делать, – ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? – я спрашиваю.
«Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдёт до государя, ну да и послужной список тоже… «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я…» И точно: бывало, как прохожу через департамент – просто землетрясенье, всё дрожит и трясётся, как лист. Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее. О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш… (Поскальзывается и чуть-чуть не шлёпается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12962
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:00

  _hunter написав:
  Hotab написав:Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..

Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.

Кризиса ? Ты опять про СВО ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12962
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:03

  _hunter написав:
  Hotab написав:Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..

Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.


Просто критикую і тролю те, що кажуть інші.

«чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать»(с) hunter
Hotab
 
Повідомлень: 17430
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:10

  fox767676 написав:
  холява написав:Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?


з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього гнати


Ось де чекають ,там і залишайтесь .
Разом з всіма розумниками які з закордону мріють як їм керувати Україною.

Бо коли стискаєш зуби при зв,язку з простим народом то можливо попасти у "звичайні руці" паталогоанатомів від перенервуваня .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5330
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:10

  fox767676 написав:Потомки разгоромленного Тохтамышем Мамая , пошшли в черниговвкую (северскую )
землю, оснавали на правах федератов ВКЛ свое княжество Мансура. Нормально там смешались местными, потому что те уже не были чистыми славянами - в этногенензе северян принимали участия иранских племен севров. Приняли православие , дали начало роду Глинских и казаков-Мамаев
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B8%D0%B9


Богдан Глинський був сином князя Федора Глинського, який вів своє походження від ординського темника Мамая з половецького роду Кият і Чингізхана (предка дружини Мамая).

У 1488 році Богдан перебував на посаді намісника великого князя у Черкасах і обіймав її до 1495 року. Після руйнівних походів Менглі Герая Богдан мав навести лад на кордоні й організувати оборону від майбутніх нападів. Але він виявив ініціативу й почав — за прикладом степових беків набирати ватаги «вільних» вояків (або ж «козаків») з українців для походів на південь[5].

1492 року Глинський здійснив похід на Тягинку, що поблизу гирла Дніпра, захопив кримськотатарський корабель і визволив багато українців з полону. У зв'язку з цим хан Менґлі I Ґерай надіслав скаргу великому князю Литовському Олександру.

Вважають, що саме він міг бути прототипом «Козака Мамая», ледь не найпопулярнішого світського персонажу українського живопису протягом кількох століть[5].
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5026
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:10

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Спражню думку мають в Німеччині. Бо на питання
- а робиш що?
- а що я з Німеччини можу..

Тв что-то путаешь: я относительно этого кризиса - советов вообще не даю.


Просто критикую

не критикую - поправляю. Это две большие разницы.
_hunter
 
Повідомлень: 11195
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:13

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. цікаво

правильно, ті хто в тилу мають заткатись коли іде мова пропродовження війни. Хочеш воювати?- воюй.

Погана ідея приписувати іншим те, що вони ніколи не казали

Я не хочу продовження війни, але Путін (про якого на цьому форумі неможна говорити погано, прям Волан-де-Морт якийсь) хоче продовження війни

Вкотре він сьогодні це показав, а вчора він це показав в нашому місті
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12962
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:15

  _hunter написав:не критикую - поправляю. Это две большие разницы.


Не война, а СВО или кризис )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12962
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 15:15

  холява написав:
  SATAN написав:+++
З Повагою

Прийшов твій предводитель з племя Дана.
UA
 
Повідомлень: 9992
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
