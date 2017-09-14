RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16274162751627616277>
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:22

  fox767676 написав:и скоро вам придет конец
и даже то что вывезли в ЕС - раскулачат и выпотрошат

Уже не один бочонок вина ты выпил ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:23

  fox767676 написав:Прохожий

чувак, это ж ты предлагал ВРУ напрячь на случай пройопаного броника :mrgreen:
какая это палата даже не знаю ))
смирись что в Украине есть прослойка людей не зависящих от ваших колгоспных схематозов, а работающая напрямую с мировым бизнесом.
вот сащко из сильпо зависит от ваших решал\схематозов , а они - нет

та да, только вас почему то держат в разных палатах чтобы не подрались :mrgreen:
и "вася-санитар" вершит ваши судьбы не выпуская одновременно на прогулку чтобы не подрались...
такая прослойка есть это да)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14244
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:23

  Shaman написав:
  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят. :mrgreen:

Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.
Всі зробили відстрочку чи бронь.

люди майже прямо кажуть, що отримали це корупційним шляхом - але до таких питань немає...

Ты за себя ответ держи.
Чего ещё жив и не калика перехожа псоподибна и не в покровске?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:24

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  холява написав:Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?

з нетерпінням чекають мене щодня на нарядах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього гнати

перефразуючи відому фразу - "де у нас Ротшільди? в шостій палаті, разом з Рокфелерами" :lol:

о тоб ти зрозумів шо це таке
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сащко из сильпо слова поперек не сказал прохожему, хотабу
только таким же сиромахам шаману и песикоту
потому что холопское сознание - панов трогать нельзя, себе подобных - можно
но со мной он промахнулся, ох промахнулся
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5030
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:31

  барабашов написав:Чего ещё жив и не калика перехожа псоподибна и не в покровске?

Чё, у тебя сахар повысился ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:32

  fox767676 написав:сащко из сильпо слова поперек не сказал прохожему, хотабу
только таким же сиромахам шаману и песикоту
потому что холопское сознание - панов трогать нельзя, себе подобных - можно
но со мной он промахнулся, ох промахнулся

sashasqbl ... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:35

  pesikot написав:
  fox767676 написав:сащко из сильпо слова поперек не сказал прохожему, хотабу
только таким же сиромахам шаману и песикоту
потому что холопское сознание - панов трогать нельзя, себе подобных - можно
но со мной он промахнулся, ох промахнулся

sashasqbl ... )

не сри и не сцы в тапки и углы, особенно углы
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 27 гру, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мы таких ссыкунов и серунов на Калинина бросали под трамвай
Получалось два котика.
С одного :mrgreen:
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:40

  барабашов написав:Мы таких ссыкунов и серунов на Калинина бросали под трамвай
Получалось два котика.
С одного :mrgreen:

это какой трамвай?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16274162751627616277>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 178518
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 376679
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1077045
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.