Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:22
fox767676 написав:
и скоро вам придет конец
и даже то что вывезли в ЕС - раскулачат и выпотрошат
Уже не один бочонок вина ты выпил ))
2
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:23
fox767676 написав:Прохожий
чувак, это ж ты предлагал ВРУ напрячь на случай пройопаного броника
какая это палата даже не знаю ))
смирись что в Украине есть прослойка людей
не зависящих от ваших колгоспных схематозов, а работающая напрямую с мировым бизнесом.
вот сащко из сильпо
зависит от ваших решал\схематозов , а они - нет
та да, только вас почему то держат в разных палатах чтобы не подрались
и "вася-санитар" вершит ваши судьбы не выпуская одновременно на прогулку чтобы не подрались...
такая прослойка есть это да)))
1
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:23
Shaman написав: UA написав: Господар Вельзевула написав:
Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят.
Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.Всі зробили відстрочку чи бронь
.
люди майже прямо кажуть, що отримали це корупційним шляхом - але до таких питань немає...
Ты за себя ответ держи.
Чего ещё жив и не калика перехожа псоподибна и не в покровске?
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:24
Shaman написав: fox767676 написав: холява написав:
Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?
з нетерпінням чекають мене щодня на нарядах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів
у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього гнати
перефразуючи відому фразу - "де у нас Ротшільди? в шостій палаті, разом з Рокфелерами"
о тоб ти зрозумів шо це таке
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:31
сащко из сильпо слова поперек не сказал прохожему, хотабу
только таким же сиромахам шаману и песикоту
потому что холопское сознание - панов трогать нельзя, себе подобных - можно
но со мной он промахнулся, ох промахнулся
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:31
барабашов написав:
Чего ещё жив и не калика перехожа псоподибна и не в покровске?
Чё, у тебя сахар повысился ? ))
2
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:32
sashasqbl
fox767676 написав:
сащко из сильпо слова поперек не сказал прохожему, хотабу
только таким же сиромахам шаману и песикоту
потому что холопское сознание - панов трогать нельзя, себе подобных - можно
но со мной он промахнулся, ох промахнулся
... )
2
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:35
pesikot написав:
sashasqbl
fox767676 написав:
сащко из сильпо слова поперек не сказал прохожему, хотабу
только таким же сиромахам шаману и песикоту
потому что холопское сознание - панов трогать нельзя, себе подобных - можно
но со мной он промахнулся, ох промахнулся
... )
не сри и не сцы в тапки и углы, особенно углы
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 27 гру, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:37
Мы таких ссыкунов и серунов на Калинина бросали под трамвай
Получалось два котика.
С одного
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:40
барабашов написав:
Мы таких ссыкунов и серунов на Калинина
бросали под трамвай
Получалось два котика.
С одного
это какой трамвай?
Додати
тему
Відповісти
на тему
