sashaqbl написав:

Shaman написав: в тому що народ на фронті стомився - так, правий. я власне через це вже більше року кажу про різні умови перемир'я.

в тому що народ на фронті стомився - так, правий. я власне через це вже більше року кажу про різні умови перемир'я.

Shaman написав: але через втому починати накидати на тих, хто в тилу. найцікавіше, що накидають саме на таких, хто має проукраїнські погляди. відвертих ухилянтів, як прямо показують, що вони всіх на одному місці крутили - чомусь не зачіпають. тобто будемо ще одне протистояння підживлювати - військові проти цивільних?.. але через втому починати накидати на тих, хто в тилу. найцікавіше, що накидають саме на таких, хто має проукраїнські погляди. відвертих ухилянтів, як прямо показують, що вони всіх на одному місці крутили - чомусь не зачіпають. тобто будемо ще одне протистояння підживлювати - військові проти цивільних?..

По-перше, якщо стомився, то може пора допомогти? Як ти ставишся до того, щоб заняти небойову посаду в одному з підрозділів Сил Оборони? Я тобі пропоную конкретну дію, яка домоможе перемогти Росію. Але ти морозишся...Вибач, проблема не в поглядах, а в діях. Якщо дії не відповідають поглядам, то це проблема. Якщо хтось дозволив собі ложити хер на Конституцію України, то його позиція не проукраїнська. Якщо хтось дозволяє собі ображати військовослужбовця, ложачи при цьому хер на Конституцію України, то його позиція не проукраїнська. Якщо хтось дозволяє собі ложити ставити себе вище військовослужбовця, то його позиція не проукраїнська.Попри специфічний світогляд Бандерлога, він на фронті. А ти - нє. Якщо ти вважаєш, що ми можемо перемогти Росію(а ми можемо) то покажи це своїми діями.Хуянтер відвертий ворог і мені на його чи совкового айтішника, який втік в Ужгород, розказуючи, що півгодини різниці в чосовому поясі принципово міняють спілкування з американця - похер. Його можна тільки бусифікувати, щоб з нього була хоч якась користь.Але коли людина висловлює проукраїнські погляди - при цьому лиє воду на млин ворога - то це х****** людина. А якщо ти хороший - то чому досі не в Силах Оборони? Покажи приклад тим, хто сумнівається...