Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:47
Vadim_ написав:
Ми ж не знаемо хто вы насправді...
А тут мало кто знает кто кто насправди.
И то к лучшему
Может уже списочки составлены, к кому приедут при том а кому-при этом раскладе
Как говорится- говорите наживо,что бы дурь каждого видна была.
Господар Вельзевула
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:59
вот и какой смысл в какихто переговорах завтра ?
В ходе очередного доклада путину было заявлено об освобождении Мирнограда и Гуляйполя.
Также путин заявил, что судя по темпам наступления вс рф, заинтересованность россии в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю, поэтому если Киев не желает мира, то все задачи СВО будут решены вооруженным путем.
Xenon
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:02
Xenon написав:
вот и какой смысл в какихто переговорах завтра ?
В ходе очередного доклада путину было заявлено об освобождении Мирнограда и Гуляйполя.
Также путин заявил, что судя по темпам наступления вс рф, заинтересованность россии в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю, поэтому если Киев не желает мира, то все задачи СВО будут решены вооруженным путем.
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
Shaman
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:04
Shaman написав: Xenon написав:
вот и какой смысл в какихто переговорах завтра ?
В ходе очередного доклада путину было заявлено об освобождении Мирнограда и Гуляйполя.
Также путин заявил, что судя по темпам наступления вс рф, заинтересованность россии в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю, поэтому если Киев не желает мира, то все задачи СВО будут решены вооруженным путем.
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
якщо є карти
flyman
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:48
Shaman написав: Banderlog написав:
но ви всі? як один? Не дозволити? Зімкнули ряди ? Засуджуєте злочини?
не можно значить говорити про путіна але ти сміливо говориш...
Харош давити на емоції, я і так не особо жалісливий, а тут якось є кого жаліти без пасівних патріотів.
Який план в тебе на війну? Як ти збираєшся воювати якщо там в тилу лишились тільки ждуни і такі як ти патріоти?
Влада мало того що не хоче нормально проводити мобілізацію і рішила використовувати тих що пішли на початку до повного ізносу...
так іще і краде. І мало того що краде так іще і попадається.
Як ти думаєш як діють на армію такі новини?
...
ти ж коли я казав що набу треба розігнати і закручувати гайки з мобілізацією і сзч то був проти?
Зараз вже до декого там зверху доходить , но час упущений.
До того ж стиль управління совєтський без совєтської бази це шизофренія. Для прикладу.
Прийшла недавно пісулька посилити контроль за особовим складом, заборонити самовільне переміщення поза межами частини та району виконання завдання
А от як це посилити коли держава забила на тилове забезпечення? Коли все, від місця проживання до мойки, стірки, перевезення, ремонту покладено на самих військових?
Суровий наказ виявлення сзч доповідати негайно на протязі 15 хвилин
Генії управління... їх не гребе як солдат гріється де миється, хай виживає як хоче, но при цьому має бути тотальний контроль. Нема 15 хв? Одразу документи в сзч! Хочете з армії зробити тюрму? То тюрму треба утримувати
а знаєш що найбільш цікаво - винні всі - Зе, ТЦК, ухилянти. не винен лише путін та його країна які почали війну, ......
Вопрос на банальную логику: на что из перечисленного пэрэсичный может повлиять? 🤔
_hunter
Додано: Нед 28 гру, 2025 03:17
Shaman написав:
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
Винна не Україна а Зеленський. Замість домовитись в стамбулі чи хоча б квітні
Він всячєськє затягує війну.
Абсолютно не бачу різницю чи в тебе бронь куплена чи справжня. Чи ти непридатний. Хочеш воювати до останньої верби ? Іди на фронт.
Banderlog
Додано: Нед 28 гру, 2025 09:15
Banderlog написав: Shaman написав:
сенс в перемовинах, що їх треба вести. щоб чітко фіксувати, хто відмовився. а то тутешні зрадофіли знову почнуть розповідати, що Україна винна. але коли люди свідомо брешуть - то це теж просто елемент перемовин... Куп'янськ вже скільки разів "звільнили"?..
Винна не Україна а Зеленський. Замість домовитись в стамбулі чи хоча б квітні
Він всячєськє затягує війну.
Домовитись і зупинити падіння України ще у квітні, а далі вибори, поразка, віповідальність за усі ті дії/бездіяльність, які призвели до крупномасштабки, за здані "за три дня" Південь і ЗАЕС, за усі ті "великі крадівництва", "яйця по 17", вагнер/міндічгейти, за своє мідасство...
Еее ні, "такі варіанти...", аж ніяк не підходть. Значно потужніше - воювати до останньої верби і будь що буде, авось станеться чудо і перемога (переможців не судять), а як ні - на лондони мемуарити "чому Україна знову не встояла".
Навіть до Славка, який ще вчора рахував бронекорпуса на складах в рф, вже частково дійшло, куди все йде.
Schmit
Додано: Нед 28 гру, 2025 09:51
Schmit написав:
Домовитись і зупинити падіння України ще у квітні, а далі вибори, ..
Еее ні, "такі варіанти...", аж ніяк не підходть. Значно потужніше - воювати до останньої верби і будь що буде, авось станеться чудо і перемога (переможців не судять), а як ні - на лондони мемуарити "чому Україна знову не встояла".
Schmit, схаменися вже. Капітулювати ніколи не пізно. А іншого варіанту нам не пропонували, навіть у квітні. Зараз принаймні гарантії замаячили на горизонті та вступ до ЄС просувається, то вже реальний шанс вирулити з цієї дупи.
fler
Додано: Нед 28 гру, 2025 10:32
Shaman написав:
про претензії до Зе влади - згоден, питань багато. але ти ж теж голосував за Зе? бачили очі? тому так, треба накидати саме на українців. на руських чи зрадників - ніяк не можна... така хибна логіка...
В Зе є одна перевага: ним, на відміну від х..., може народ керувати через розголос, інтернет, на худий кінець через майдан з картонками. І нам потрібно цим користуватись...
Дюрі-бачі
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:01
fler написав: Schmit написав:
Домовитись і зупинити падіння України ще у квітні, а далі вибори, ..
Еее ні, "такі варіанти...", аж ніяк не підходть. Значно потужніше - воювати до останньої верби і будь що буде, авось станеться чудо і перемога (переможців не судять), а як ні - на лондони мемуарити "чому Україна знову не встояла".
Schmit, схаменися вже. Капітулювати ніколи не пізно. А іншого варіанту нам не пропонували, навіть у квітні. Зараз принаймні гарантії замаячили на горизонті та вступ до ЄС просувається, то вже реальний шанс вирулити з цієї дупи.
"Капітулювати" можна було у 22 в межах "великою" неньки, а можна як вангує БТС. Щодо ЄС пророцтво вступу частинами.
flyman
|
