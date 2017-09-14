|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 12:42
Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.
За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.
Зеленський?
А хто це?
Додано: Пон 29 гру, 2025 12:44
Господар Вельзевула написав: flyman написав: UA написав:
Це початок кінця
чого?
Любой человек,который уехал, будет пророкувать нам полный звиздец для оправдания собственного выбора.
У меня ответ один-" не дождетесь"
Любой человек вам завидует
Я не такой
Просто правду люблю говорить
Додано: Пон 29 гру, 2025 12:52
Banderlog написав:
Shaman написав:
вона й так йде довго. скоро буде довше за 1СВ. тому не буде ані довго, й мільйони жертв - це чергова лякалка...
нуда лякалка за мільйони загиблих, тому і втрати засекречені...і наловити тому не можуть.
Коли демобілізація по твоєму плану війни до останньої верби? Кажеш армія буде проти миру? Ну то обявляйте добровільну демобілізацію побачим скільки залишиться. Чи мож брехунькати про підтримку війни в народі це одне, а дозволити народу самому вирішувати чи він хоче миру чи каву в ялті це інше?
Ой не кажіть. На відміну від мене, Дж. Сорос заможна людина, а найняти розумного пропагандиста жолобиться.
Додано: Пон 29 гру, 2025 12:57
The_Rebel написав:
Ні, це лише готові домовленості про гарантії. А мається на увазі, коли вони будуть оформлені - проголосовані в конгресі та парламентах відповідних країн, миротворчі війська займуть відповідні позиції, моніторинг гарантами лінії зіткнення, визначення точок у просторі та часі відколи гарантії починають діяти. Це може зайняти деякий час
Я думаю все набагато простіше - Зе просто говорить те що треба. А треба подати ці угоди як Перемогу - ось він так це подає.
"миротворчі війська займуть відповідні позиції" - а це ви про що? Будуть якісь миротворці? По-моєму це нереально.
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:03
The_Rebel написав:
Я, наприклад, думаю, що навіть будучи в НАТО при Трампі Україна могла б отримати ще менше допомоги ніж при було при Байдені. 100 млрд для США, що вони нам надали, це досить суттєва сума як для витрат на країну з іншого континенту
Я, наприклад, думаю що якби був Трамп то війни взагалі не було б, як мінімум була б коротка.
А Байден "подарував" нам вічну війну(вже 4 роки).
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:04
[quote="5919387:flyman"]
тобі не здається, що оксюморониш гарантіями[/quote]
Ні.
Наприклад, 5-та стаття НАТО вважається найтвердішою гарантією у світі. А що там написано:
Кожна держава-член надає допомогу, яку вважає необхідною, включаючи використання збройних сил.
Консультації: Рішення про реагування ухвалюється після консультацій між усіма членами.
Повідомлення ООН: Про напад та заходи негайно повідомляється Раді Безпеки ООН.
Припинення: Заходи припиняються, коли Рада Безпеки ООН вживає заходів для відновлення миру.
Ми навіть не в НАТО, але формально усі пункти з цих положень щодо нас можна вважати виконаними. І так само могло бути з якоюсь країною НАТО, консультації - є, військова допомога, яку гаранти вважають за необхідне - є, повідомлення в ООН - є, заходи на Раді Безпеки ООН - є. Все інше - політична воля на момент необхідності цих гарантій
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:05
я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:15
Vadim_ написав:
я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?
Я уже писал как-то: оно создавалось не так, что бы прямо "против" - а "против, для своих". Поэтому, например, на происходящее в той же Африке - не сильно НАТО и реагировало. Тут ситуация полностью аналогичная.
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:22
_hunter написав: Vadim_ написав:
я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?
Я уже писал как-то: оно создавалось не так, что бы прямо "против" - а "против, для своих". Поэтому, например, на происходящее в той же Африке - не сильно НАТО и реагировало. Тут ситуация полностью аналогичная.
Нигерия нападёт на Италию?
Зря понадеялся и не уехал в Европу, но уже поздно пить Боржоми
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:25
Vadim_ написав:
Зря понадеялся и не уехал в Европу, но уже поздно пить Боржоми
Вадим. Делать ремонт в Днепре это как?
Мотив?
