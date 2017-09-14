|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:35
pesikot написав:
Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати
таки хочэ
алэ русськаго
як и бандерлох, ну чтоб с гундяем паленым кагором наливаться и букет молдавии через горы бидонами тягать)))
Прохожий
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:03
pesikot написав:
Бачишь, виявляється, ти все розумієшь ... то які претензії до обмежень військового стану ? )
А ти ще раз перечитай моє повідомлення. Претензії до деяких обмежень в тому, що вони жодним чином не сприяють обороноздатності країни, але сприяють розколу у суспільстві через їх вибірковість та масовому виїзду юнаків, тобто один негатив через деякі обмеження. Не усі обмеження, введені через воєнний стан, є непродуманими.
АндрейМ
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:07
АндрейМ написав: pesikot написав:
Бачишь, виявляється, ти все розумієшь ... то які претензії до обмежень військового стану ? )
А ти ще раз перечитай моє повідомлення. Претензії до деяких обмежень в тому, що вони жодним чином не сприяють обороноздатності країни, але сприяють розколу у суспільстві через їх вибірковість та масовому виїзду юнаків, тобто один негатив через деякі обмеження. Не усі обмеження, введені через воєнний стан, є непродуманими.
Та ти шо ...
Ти 2+2 складав в 4 дуже довго
Але пишешь, як тре робити
Може повернешься і подашь законопроекти, як потрібно бути
Якщо ні - то пельку закрий )
pesikot
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:20
АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
fler
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:23
pesikot написав: Xenon написав: Banderlog написав:
як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу.
.
Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины
Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати ...
ту всі в темі, пиши в Овальний кабінет
flyman
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:24
fler написав:
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Там же, де і є.
АндрейМ
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:25
pesikot
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:25
Xenon написав:
Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины
трамп працює тільки на америку. Америка велика країна. Трампа 3 рази вибирали презедентом америки. Якби він був президентом цієї війни б не було. Він християнин а не безбожник як вся наша влада, тому не хоче мільйонів смертей.
Чим ви не довольні ? Що домовився, що електрику будуть нам продавати з заес? Якщо по нормальній ціні то чому бі ні?
Я думаю що дешевше електрика буде коштувати ніж з сонячних станцій в ахметова.
Banderlog
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:27
АндрейМ написав: fler написав:
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Там же, де і є.
А де вони є ?
Сказати не можешь ?
Щось тобі заважає
pesikot
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:30
Banderlog написав: Xenon написав:
Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины
трамп працює тільки на америку. Америка велика країна. Трампа 3 рази вибирали презедентом америки
.
3 рази ? "презедентом" ? ...
Як все погано з Banderlog'ом
PS. Але він вмикнув дурника, як кожен московит ...
pesikot
