Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати

таки хочэ
алэ русськаго
як и бандерлох, ну чтоб с гундяем паленым кагором наливаться и букет молдавии через горы бидонами тягать)))
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:03

  pesikot написав:Бачишь, виявляється, ти все розумієшь ... то які претензії до обмежень військового стану ? )

А ти ще раз перечитай моє повідомлення. Претензії до деяких обмежень в тому, що вони жодним чином не сприяють обороноздатності країни, але сприяють розколу у суспільстві через їх вибірковість та масовому виїзду юнаків, тобто один негатив через деякі обмеження. Не усі обмеження, введені через воєнний стан, є непродуманими.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:07

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Бачишь, виявляється, ти все розумієшь ... то які претензії до обмежень військового стану ? )

А ти ще раз перечитай моє повідомлення. Претензії до деяких обмежень в тому, що вони жодним чином не сприяють обороноздатності країни, але сприяють розколу у суспільстві через їх вибірковість та масовому виїзду юнаків, тобто один негатив через деякі обмеження. Не усі обмеження, введені через воєнний стан, є непродуманими.

Та ти шо ...

Ти 2+2 складав в 4 дуже довго

Але пишешь, як тре робити
Може повернешься і подашь законопроекти, як потрібно бути

Якщо ні - то пельку закрий )
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:20

  АндрейМ написав:Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..

Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Овальний

  pesikot написав:
  Xenon написав:
  Banderlog написав:як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу.


.
Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров

https://www.rbc.ua/ukr/news/putin-nakaz ... 22805.html


Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины

Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати ...

ту всі в темі, пиши в Овальний кабінет
  fler написав:Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?

Там же, де і є.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:25

  Xenon написав:
Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины
трамп працює тільки на америку. Америка велика країна. Трампа 3 рази вибирали презедентом америки. Якби він був президентом цієї війни б не було. Він християнин а не безбожник як вся наша влада, тому не хоче мільйонів смертей.
Чим ви не довольні ? Що домовився, що електрику будуть нам продавати з заес? Якщо по нормальній ціні то чому бі ні?
Я думаю що дешевше електрика буде коштувати ніж з сонячних станцій в ахметова.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:27

  АндрейМ написав:
  fler написав:Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?

Там же, де і є.

А де вони є ?

Сказати не можешь ?
Щось тобі заважає
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:30

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины
трамп працює тільки на америку. Америка велика країна. Трампа 3 рази вибирали презедентом америки.


3 рази ? "презедентом" ? ...
Як все погано з Banderlog'ом

PS. Але він вмикнув дурника, як кожен московит ...
