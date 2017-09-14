|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:31
pesikot написав:
Щось тобі заважає
Що тобі заважає піти воювати? Істериш через повідомлення про "путін хоче продовження війни". Візьми зброю в руки і зупини його, істеричка.
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:35
АндрейМ написав: pesikot написав:
Щось тобі заважає
Що тобі заважає піти воювати? Істериш через повідомлення про "путін хоче продовження війни". Візьми зброю в руки і зупини його, істеричка.
То ти Путіна активно зупиняешь із-за кордону ...
Істеричка - це саме ти )))
Убоге
Що, грошей не заплатять, тому і істеришь ? )
За 20 фублів працюєшь ? ))
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:54
fler написав:
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:03
UA написав: fler написав:
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:07
pesikot написав: UA написав: fler написав:
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
В 2022 році, своє мети я добився.
Твоя мета мені не цікава.
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:16
UA написав: pesikot написав: UA написав:
---=== fler ===---
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
---=== ===---
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
В 2022 році, своє мети я добився.
Твоя мета мені не цікава.
Ти знімав оренду в 2022 році та робив візуальний контакт
Мету ти досяг )
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:28
fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Было бы справедливо, чтобы вы и своими телами защитили земли, как и погибшие в оккупации, которым ничего не сказали, а потом давились до смерти в эвакуационных поездах
