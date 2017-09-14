|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:31
pesikot написав:
Щось тобі заважає
Що тобі заважає піти воювати? Істериш через повідомлення про "путін хоче продовження війни". Візьми зброю в руки і зупини його, істеричка.
АндрейМ
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:35
АндрейМ написав: pesikot написав:
Щось тобі заважає
Що тобі заважає піти воювати? Істериш через повідомлення про "путін хоче продовження війни". Візьми зброю в руки і зупини його, істеричка.
То ти Путіна активно зупиняешь із-за кордону ...
Істеричка - це саме ти )))
Убоге
Що, грошей не заплатять, тому і істеришь ? )
За 20 фублів працюєшь ? ))
pesikot
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:54
fler написав:
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
UA
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:03
UA написав: fler написав:
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
pesikot
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:07
pesikot написав: UA написав: fler написав:
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
В 2022 році, своє мети я добився.
Твоя мета мені не цікава.
UA
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:16
UA написав: pesikot написав: UA написав:
---=== fler ===---
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
---=== ===---
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
В 2022 році, своє мети я добився.
Твоя мета мені не цікава.
Ти знімав оренду в 2022 році та робив візуальний контакт
Мету ти досяг )
pesikot
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:28
fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Было бы справедливо, чтобы вы и своими телами защитили земли, как и погибшие в оккупации, которым ничего не сказали, а потом давились до смерти в эвакуационных поездах
Бетон
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:48
Прохожий написав: pesikot написав:
Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати
таки хочэ
алэ русськаго
як и бандерлох, ну чтоб с гундяем паленым кагором наливаться и букет молдавии через горы бидонами тягать)))
бандерлог хоче жити в багатій заможній Україні а не Руїні.
Алкоголь це не єдине де держава грабить народ. Як так ставки по депозитам в доларах були 13 а відколи гідність перемогла на майдані, що сталость з ставками по депозитах?
Ладно б вони ті гроші вкладали в розбудову держави. Але вони тупо крадуть, крадуть під час війни.
І не треба мені розказувати про то шо я пю палений кагор, а в магазині європейська якість.
Спирт роблять на тих самих державних спирт заводах. Хочеш воювати? Іди і воюй. В тебе ще є шанс поки ми тут. Далі буде демобілізація , хочеш ти того чи не хочеш.
Banderlog
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:58
Banderlog написав:
Як так ставки по депозитам в доларах були 13 а відколи гідність перемогла на майдані, що сталость з ставками по депозитах?
А причому там Майдан?
Згадай 2008 рік, на початку року кредитували в баксах, який був по 5, а в кінці року став по 8.
Water
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:58
pesikot написав: Banderlog написав: Xenon написав:
Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины
трамп працює тільки на америку. Америка велика країна. Трампа 3 рази вибирали презедентом америки
.
3 рази ? "презедентом" ? ...
Як все погано з Banderlog'ом
PS. Але він вмикнув дурника, як кожен московит ...
так презедентом, презедентом америки. тоді перемогу вкрали в трампа. Він міг боротися. Але він не хотів війни в середині америки, не хотів громадянської війни. Тому поступився. Для нас було б краще якби боровся. При трампі повноштабна війна в україні б не почалась. Того ви соросята його й не любите.
Banderlog
