RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16288162891629016291
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:23

"Утримати Краматорськ щоб втратити Запоріжжя."
Schmit
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:30

  pesikot написав:
  Xenon написав:
  Banderlog написав:як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу.


.
Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров

https://www.rbc.ua/ukr/news/putin-nakaz ... 22805.html


Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины

Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати ...

Ти хочеш воювати?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Це недобре". Трамп відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна
Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.

"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.

Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.

"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.

Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".


Рука-лице

Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12983
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:13

Big CA vs. small CA

  Schmit написав:"Утримати Краматорськ щоб втратити Запоріжжя."

Big CA vs. small CA
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41941
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:44

  pesikot написав:"Це недобре". Трамп відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна
Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.

"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.

Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.

"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.

Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".


Рука-лице

Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім

Ти думаєш Трамп такий примітивний що 100% вірить путіну? Думаєш Трамп, який 50 років в бізнесі, не розуміє таких примітивних уловок? Це така гра.
Ти цього не зрозумієш бо надто тупий і недалекий.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7182
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16288162891629016291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 180757
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 380670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1081362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15341)
30.12.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.